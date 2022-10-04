Rekabet'ten Natura Gıda’ya soruşturma
Rekabet Kurulu, Natura Gıda'ya yönelik soruşturma başlattı.
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ANKARA (DÜNYA)- Rekabet Kurulu, Hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.
Kurul, şirketin yeniden satış fiyatının tespiti eylemine yönelik bulguları ciddi ve yeterli bularak, soruşturma açılmasına karar verdi.