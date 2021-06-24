Rekabet’ten Rönesans’a jet hızıyla onay

Kerim ÜLKER



21 Haziran’da sizlere Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketlerinden olan Rönesans Holding’in sahibi olduğu Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş’de bir satış sürecinden bahsetmiştik. Haberimizde İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri’nde destek hizmetleri sunan Rönesans İşletme’nin dünyanın en büyük dış kaynak hizmeti sağlama şirketi olan Danimarkalı ISS Facilities’e satışı için Rekabet Kurumu’na başvurulduğunu ifade etmiştik. Rekabet Kurumu işte o satışa onay verdiğini duyurdu.

REKABET, SİTESİNDEKİ BAŞVURUYU KALDIRMIŞTI

Rekabet Kurumu’nun satış sürecine yönelik başvuru bildirimi 16 Haziran’da başlarken, onay ise hemen ertesinde 17 Haziran’da verildi. Yani Rekabet Kurumu’nun Rönesans İşletme’nin Danimarkalı ISS’ye devri onay süreci 1 gün gibi kısa bir sürede yapıldı. Hatırlayacağınız üzere 21 Haziran’da yaptığımız haberin ardından Rekabet Kurumu, tarafların başvurusunu önce paylaşıp, sonrasında resmi sitesinden kaldırmıştı.

Dünyanın 4'üncü büyük işvereni, 500 bine yakın çalışanı var

Türkiye’nin en büyük hastane yönetim şirketi Rönesans İşletme Hizmetleri’ni satış onayı alan Danimarkalı ISS 1901 yılında kuruldu. 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteren ISS, 500 bine yakın çalışana sahip. Bu istihdam sayısıyla ISS, Avrupa’nın 3’üncü, dünyanın 4’üncü en büyük işvereni konumunda. 60 bini aşkın kurumsal müşteriye hizmet veren ISS, temizlik, güvenlik, teknik bakım, catering, bitki bakımı ve haşere kontrolü ile destek hizmetleri sunuyor. Türkiye’de uzun zamandır faaliyet gösteren Danimarkalı şirketin Ankara, Antalya, Bursa, İzmir şubeleri ve Adana, Gaziantep, Eskişehir, Denizli bölge ofislerinde 40 binden fazla çalışanı var. ISS Türkiye’de, 4 binden fazla müşteriye, 5 bin noktada hizmet sunuyor. Küresel cirosu 69 milyar Danimarka Kronu (96 milyar TL) olan ISS’nin hisseleri Nasdaq ve Kopenhag Borsası’nda işlem görüyor. Şirketin en büyük hissedarı ise yüzde 17’lik payla LEGO oyuncaklarının sahibi olan Danimarkalı Kirkbi Invest. Şirkete ayrıca ABD’li Blackrock ve Vulcan Value Partners, İngiliz Longview Partners Limited gibi dev fonlar da ortak.