Rekeep World Holding, Naprzod'un yüzde 80 hissesini satın aldı

10 Mart 2020

Barış SEDEF

Sağlık kurumlarının temizlikten atık yönetimine, enerji yönetiminden peyzaj hizmetlerine kadar bütün gereksinimlerini karşılayan Rekeep, tesis yönetimi sektöründe Polonya’nın en büyük firmaları arasında yer alan Naprzod'un yüzde 80 hissesini satın alarak Avrupa’da tesis yönetimi yaptığı hastane sayısını 200’ün üzerine çıkardı. Rekeep Türkiye Ülke Müdürü ve Rekeep United Genel Müdürü Sait Özyurt, Rekeep United şirketinin İtalya'nın sağlık tesisi yönetim sektöründe pazar lideri olan Rekeep ve aynı sektörde Türkiye'de faaliyet gösteren önemli markalar arasında yer alan UFS tarafından kurulan bir ortak girişim olduğunu söyledi.

Rekeep Türkiye’de enerji verimliliğine yatırım yapıyor

İtalya’da bulunan ve 400 yılı aşkın bir tarihi olan Bologna Sant’Orsola hastanesinin yıllar içerisinde yatay bir şekilde genişleyerek bin 500 yataklı bir kapasiteye ulaştığına işaret eden Özyurt, hastaneyi üç yıl gibi bir sürede; kendi kendine yeten ve çok daha az enerji tüketen bir yer haline getirdiklerini kaydetti. Yapılan yatırımla zararlı gaz ve partikül salınım oranlarını da yüzde 52’ye kadar azalttıklarını ifade eden Özyurt, enerji konusunda çevreci yatırımlara yönelik taleplerin arttığını ifade etti.

Sant’Orsola projesinde, sadece elde edilen enerji tasarruflarıyla proje finansmanını karşılayarak hastanenin trijenerasyon yatırımını yapıp aynı zamanda bütün enerji üretim sistemlerini de yaklaşık 36 milyon euro yatırımla yenilediklerini dile getiren Özyurt, devletin bu iş için herhangi bir maliyet altına girmediğini, Avrupa Enerji Verimliliği Fonu’nun ise tarihindeki en büyük kaynağı bu projeye ayırdığına işaret etti.

İhtiyaca uygun projeler üretiyor

Türkiye’de ve Avrupa’da enerji performans sözleşmesi modelleriyle, müşterilerin ihtiyacına uygun projeler önerdiklerini belirten Özyurt, “Firmamız bir yandan yatırımlarını güncellerken, bir yandan da hastanelerin ömürlerini uzatıyor. Müşterilerimize enerji tasarrufu sağlamanın haricinde destek hizmetleri konusunda da uyguladığımız inovatif modeller sayesinde hastalarına sağladıkları hizmet kalitesini artırırken destek hizmetlerinden tasarruf ettiriyoruz” diye konuştu. Diğer taraftan enerji verimliliği konusunda müşterilerle görüşmelerinin devam ettiğini kaydeden Özyurt, “Bu konuda Rekeep United olarak halihazırda bazı özel müşterilerle müzakereler yapıyoruz Bu bağlamda aldığımız ilk iki talebimizden birisi trijenerasyon yatırımı da içeriyor” bilgisini verdi.

Türkiye’nin büyük ölçeklerde enerji ithal eden bir ülke olduğunu ifade eden Özyurt, şunları kaydetti: “Petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtların haricinde yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar bile büyük oranda yurtdışından ithal edilen teknolojilerle mümkün oluyor. Bu nedenle enerji verimliliği konusunun devletimizin de gündeminde. Bunun en büyük göstergesi olarak 2019’da Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’nın kurulmasını gösterebiliriz.”