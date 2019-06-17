Rekortmen Türk şirketini Fransızlar alıyor

17 Haziran 2019

Kerim ÜLKER

Türk denizcilik sektöründe olumsuz hava, gemi satışlarından sonra şirketlerin de devir sürecini artırdı.

Türkiye’nin en önemli denizcilik şirketlerinden biri Fransız devi CMA CGM tarafından satın alınıyor. Mersin’de 1950’li yıllardan bu yana denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Batros Ailesi’ne ait Botros&Levante Taşımacılık ve Ticaret A.Ş’nin tamamı Fransız CMA CGM tarafından alınıyor.

Yaklaşık 60 yıl kadar önce, İskender Botros’un, güneyin küçük bir liman kenti olan Mersin'de ofisini açarak liman işleriyle ilgili ticaret hayatına girmesiyle temelleri atılan Botros&Levante Taşımacılık, Akdeniz’in vergi rekortmenleri listesinin değişmez üyesi.

Botros&Levante Taşımacılık, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında açıklanan Mersin’in Kurumlar ve Gelir Vergisi listelerinin ilk sırasında yer almıştı.

5 büyükten biri

Dünyanın 5 büyük nakliye şirketinden biri olan Fransız CMA CGM, 1978 yılında kuruldu. 150 farklı ülkedeki 420 limanda faaliyet gösteren Fransız şirketin 37 bin çalışanı, 23.5 milyar dolar cirosu var.