Related Digital, yurt dışı ofis sayısını 8’e çıkaracak

Dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcısı Related Digital, yurt dışı büyüme hedefleri kapsamında ofis yatırımlarına devam ediyor. Faaliyetlerini İstanbul, Hamburg, Dubai ve Londra’daki ofislerindeki 150’ye yakın uzman çalışanıyla yürüten şirket, yeni ofisini ise Pakistan’da açtı. Yurt dışı çalışmalarını hızlandıran Related Digital, yıl sonuna kadar Malezya ve Endonezya’nın da aralarında bulunduğu yeni pazarlara odaklanarak, ofis sayısını 8’e çıkarmayı hedefliyor.

“Bu yıl yurtdışı çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz”

Yüzde 100 Türk sermayeli bir şirketin elde ettikleri başarıların son derece önemli olduğunu belirten Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, “Bu alanda hizmet veren global ölçekli birçok şirkete oranla üstün standartlarda ve daha uygun ücretler karşılığında hizmet veriyoruz. Ürün ve hizmetlerimizle Türkiye’nin teknoloji ihracatına destek sağlıyoruz. Bu kapsamda Pakistan bizim için çok kıymetli bir pazar. Burada Türk mühendisleri ve şirketleriyle çalışmayı tercih ediyorlar. Bu yıl yurtdışı çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz ve üç yeni lokasyonun ardından ofis sayımızı 8’e çıkaracağız.” dedi.

“40’tan fazla ülkeye destek veriyoruz”

Gelirlerinin yüzde 20’den fazlasını yurt dışı müşterilerden sağladıklarını bildiren Sedat Kılıç, “Bu oranı artıracağız. Ofislerimiz aracılığıyla 40’tan fazla ülkeye destek veriyoruz. Amacımız ürünlerimizin aktif olarak kullanıldığı ülke sayısını yükseltmek ama bunu yaparken de servisi mümkün olduğunca ülkemizden sağlamaya devam etmek. Bu kapsamda yeni ofisimizi Pakistan’da açtık. Bazı yurt dışı pazarlarda ne yazık ki Türk şirketlere karşı bir önyargı var. Biz sunduğumuz hizmetlerle bu önyargıları büyük oranda kırdığımızı düşünüyoruz. Pakistan’da ise Türk şirketleriyle, Türk mühendislerle çalışmayı tercih eden bir pazar var. Bu kapsamda son ofisimizin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Burada sunduğumuz hizmetlere yönelik yoğun bir talep de var.” açıklamasını yaptı.