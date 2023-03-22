Reliz, global operasyonlarını Türkiye’ye taşıdı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uygulama içi envanterler vasıtasıyla müşterilerinin mobil aplikasyonlarının gelişimi konusunda hizmet veren dijital iletişim firması Reliz, küresel operasyonlarını Türkiye’ye taşıdı.

META, Google, Twitter, Tiktok ve Snapchat gibi reklam kanallarının sertifikalı partneri olan ve İstanbul’da iki ofisi ve 70’ten fazla çalışanı bulunan marka, 2023 yılında İstanbul’da hem operasyonlarını hem de istihdamını büyütmeyi hedefliyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Reliz kurucularından Peter Kireev, şimdiden yerel pazardaki birçok banka ve fintech şirketi ile çalışmaya başladıklarını belirterek, bunun yanında bazı e-ticaret ve finans uygulamalarıyla da görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

Kireev, "Türkiye’nin önde gelen bankalarıyla sözleşme imzaladık. Pek çok finansal teknoloji ve e-ticaret paydaşıyla da görüşme aşamasındayız" ifadelerini kullandı