REM People, görüntü işleme hızını 10 katına çıkarıyor

Ürünlerin perakende dünyasındaki yolculuğunu yapay zekayla izleyen ve raporlayan REM People, Intel’in yapay zeka geliştiricilerini desteklemek için kurduğu program ile bu alandaki büyümesini hızlandıracak. Intel’in yapay zekaya özel geliştirdiği yeni nesil donanım platformuna geliştirmelerini devam ettirecek olan REM People, görüntü tanıma alanında 10 kat hızlanacak. Yapay zeka uygulamalarını geliştirmek için dünyanın lider teknolojilerini kullanmaya devam eden REM People, son olarak Microsoft’un girişimleri desteklediği programı Microsoft for Startups Founders Hub, Nvidia’nın girişim destek programı Nvidia Inception ve Google’ın girişimleri bulut hizmetlere ulaştırarak desteklediği Google for Startups Cloud Programı’na katılmıştı.

50’den fazla ülkeye hizmet veriyor

REM People, Intel’in AI Builders programı dahilinde yapay zekaya özel geliştirilen platformda çalışacak. Özel optimizasyon araçlarıyla görüntü işleme konusunda büyük zaman avantajına sahip olacak. Halen test aşamasındaki çalışmayla 1 görüntünün işlenmesi 2 saniyeden 0.2 saniyeye kadar indirilmesi hedefleniyor. Intel AI Builders programı, bağımsız yazılım satıcıları, sistem entegratörleri, orijinal ekipman üreticileri ve Intel platformlarında yapay zekanın benimsenmesini hızlandırmak için ortak bir misyona sahip kurumsal son kullanıcılardan oluşan kurumsal bir ekosistem olarak biliniyor. Üyeler, teknik kaynaklara, ortak pazarlama fırsatlarına erişim elde ediyor. Yapay zeka teknolojisi üzerine çözümler sunan üyeler, ortak pazarlama teşviklerinden faydalanabiliyor. İstanbul, Dubai’den ve Londra’daki ofisleriyle global şirketlere yeni nesil perakende analitiği hizmeti sunuyor. REM People, halen 50’den fazla ülkede, alanında lider 120 kuruma hizmet veriyor