RE/MAX Türkiye, gayrimenkulde dijital dönüşümü yapay zeka ile başlattı

Yapay zekanın işletmeleri, endüstrileri ve toplumları dönüştürme potansiyeli uzun yıllardan bu yana konuşuluyor olsa da, en önemli ilerlemeler son yıllarda kaydedildi. ChatGPT, Midjourney, Bard gibi üretken yapay zekanın son kullanıcıya ulaştığı çözümler, yapay zeka konusundaki farkındalığı artırırken, işletmeler de yapay zekayı iş süreçlerinde benimsemeye başladı. Küresel danışmanlık şirketi McKinsey'nin geçtiğimiz haftalarda yayımladığı Yapay Zekanın Durumu 2023 raporu, üç işletmeden birinin, yapay zeka çözümlerini en az bir iş fonksiyonunda kullandığını gösterdi.

Dijital dönüşümde yapay zeka devrimini başlatan sektörlerden biri de gayrimenkul sektörü oldu. 1997’den bu yana faaliyet gösteren ve sektörün en çok tercih edilen şirketlerinden olan RE/MAX Türkiye, gayrimenkul danışmanları için geliştirdikleri yapay zeka destekli kişisel asistan olma özelliğini taşıyan REMAXY çözümünü devreye aldı.

Gayrimenkul sektörü, son yıllarda yapay zeka, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, drone gibi yüksek teknoloji çözümleriyle büyük dönüşüm yaşayan sektörler arasında konumlanıyor. Yapay zeka, bu dönüşümün en güncel başlığı olarak öne çıkarken, sektörel araştırmalar, yapay zeka ve üretken yapay zeka teknolojilerinin, talep tahmin, gelişmiş analitikler, pazarlama optimizasyonu ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi kullanım alanlarında benimsenerek, gayrimenkulde en çok etkiyi yaratması beklenen teknolojiler arasında yer alacağına işaret ediyor.

Yapay zeka destekli kişisel asistan olma özelliği

RE/MAX Türkiye tarafından gayrimenkul danışmanlarının yeni yardımcısı olarak piyasaya sürülen REMAXY, gayrimenkul sektörüne özel olarak tasarlanmış yapay zeka destekli kişisel asistan olma özelliği taşıyor. Gayrimenkul profesyonellerinin günlük iş akışını basit ve etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bu yenilikçi araç, gayrimenkul sektöründe çalışan profesyonellerin portföy yönetimi, müşteri ilişkileri ve pazarlama stratejilerini optimize etme olanağı sunuyor. Bu sayede danışmanlar, işlerindeki başarılarını daha üst seviyelere taşıyabiliyor.

RE/(MAX Türkiye, dijital dönüşüm gayretlerine yapay zeka destekli kişisel asistanın yanı sıra bir mobil uygulamayla da hız veriyor. Android ve iOS platformlarında çalışan ve farklı cihazlarda kullanılabilen MYRE/MAX APP isimli yeni bir mobil uygulama devreye alan şirket, kullanıcı dostu bir arayüzle gayrimenkul danışmanlarının işlerini mobilden de yönetmesine olanak tanıyor. RE/MAX Türkiye danışmanları, MYRE/MAX APP’i kullanarak ilan yükleme, aylık rapor kontrolü, eğitim ve etkinlik duyurularına erişme gibi pek çok işlemi gerçekleştirebiliyor. İş yönetimini zamandan ve mekandan bağımsız hâle getiren bu yenilikçi araç sayesinde RE/MAX Türkiye danışmanlarının iş süreçleri kolaylaşıyor.

RE/MAX Türkiye, danışmanlarının başarısını ve satış hacmini artırmak için sürekli kaynak ve eğitim desteği sunuyor. Küresel salgının zirve yaptığı 2020'de drone ile gayrimenkul gezme fırsatı sunan ve 1997'den bu yana birçok sektörel inovasyonla gündeme gelen, Murat Goldştayn liderliğindeki RE/MAX Türkiye, 270’ten fazla ofisiyle hizmet veriyor. Yapay zeka destekli dijitalleşme süreçlerini ve yeni mobil uygulamasını da danışmanlarına sunduğu sürekli eğitimlerin bir parçası olarak gören şirket, Türkiye’de gayrimenkul sektöründe dijitalleşmenin ve yenilikçiliğin öncüsü olarak konumlanıyor. Sektördeki liderliğini dijital alandaki atılımlarıyla perçinleyen RE/MAX Türkiye, gayrimenkul sektöründe dijitalleşmenin hızlandırıcısı rolünü üstleniyor.