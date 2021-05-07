RE/MAX Türkiye’de kadın istihdamı yüzde 50’ye yaklaştı

Cinsiyet eşitsizliği tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sektörlerin mücadele ettiği başlıca sorunlar arasında yer alıyor. Özellikle söz konusu ebeveynlik olduğunda anne veya anne adayı kadınların iş hayatında çeşitli engellerle karşılaştıkları görülüyor. Bu tablonun önüne geçmek için profesyonel sahada pek çok çalışma yapılılıyor. 4 binden fazla profesyonel gayrimenkul danışmanının yer aldığı Gayrimenkul danışmanlık şirketi RE/MAX da bu kapsamda, kadın çalışan sayısının bin 900 kişiyi geçtiğini, kadın istihdamının böylelikle yüzde 50’ye yaklaştığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan RE/MAX Türkiye Bölge Direktörü Murat GOLDŞTAYN, “Gayrimenkul sektöründe kadınları daha etkin kılmak ve önlerine çıkarılan engelleri kaldırmak, öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Özellikle anneliği bir dezavantaj olarak gören anlayışın artık tarihe karışması gerektiğine inanıyoruz. RE/MAX’li anneler, ailemizin en önemli parçaları. Üstelik hem kendilerine vakit ayırıp hem de rekor üstüne rekor kırarak, gayrimenkul danışmanlığının en üst seviyede nasıl yapılabileceğini defalarca kez kanıtladılar. 20 yıldan fazla süredir bünyemizde olan, hatta çocukları büyüyüp bizimle çalışan anneler bile var. Amacımız, daha fazla kadına istihdam sağlayarak cinsiyet eşitliğini sektörümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmek.” dedi.

"Kadın çalışan sayısı arttıkça hem ormanları hem de umutları yeşertiyor"

Kadınların başarılarını aileleri ve çocuklarıyla paylaşabildiği bir girişim modeli benimsediklerine değinen RE/MAX Türkiye Merkez İşe Alım Yöneticisi Leman Aydemir ise, “Ailesi ve çocuklarıyla değerli zamanlarını geçirebilmek her kadının hayali. RE/MAX olarak kendi işinin sahibi olan, hatta bu işi çocuklarına miras bırakabilecek güçlü kadınlar yaratmak için gayret gösteriyor, yükselmelerine destek oluyoruz. Pandemi döneminde evde kaldığımız süreçte, çocuk tiyatrosu, yoga, müzikal, tiyatral etkinlikler ve atölyeler gibi pek çok online etkinlik düzenleyerek hem kendilerinin hem de ailelerinin ve çocuklarının keyifli zaman geçirmelerini sağladık. Bu süre zarfında RE/MAX’li kadınlar için Sakarya’da yeşerttiğimiz hatıra ormanını da büyütmeye devam ettik. Son olarak 1.900’den fazla fidan dikerek toplam 8 bin ağaçla üçüncü ormanımızda sona yaklaştık. Kadın çalışanlarımız arttıkça tıpkı ormanlarımız gibi cinsiyet eşitliğinin hem toplumda hem de iş hayatında sağlanabileceğine dair umutlarının da yeşereceğine inanıyoruz.” diye konuştu.

B2Press’in katkılarıyla...