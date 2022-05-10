Remington, yeni hibrit tıraş makinesini piyasa sürdü

Dünyanın önde gelen elektrikli tıraş makinesinin mucidi Remington, kullanıcılarının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda son model hibrit tıraş makinesi Omniblade serisini Türk erkekleriyle buluşturuyor. Bakımına önem veren erkekler için özel olarak tasarlanan çok fonksiyonlu bu ürünle son derece pratik ve cilde yakın bir tıraş deneyimi mümkün.



Elektrikli kişisel bakım ürünleri markası Remington, inovasyona verdiği önemi erkekler için ürettiği yeni bir tıraş makinesi ile gösteriyor. Kullanıcılarının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çok fonksiyonlu Omniblade serisini Türkiye’de pazara sundu. Özel kesim ve dokulu bıçak dizaynıyla cilde yakın bir tıraş deneyimi sağlayan yeni seri, diğer tıraş makinelerinden farklı olarak 0,15 mm kısalığa kadar etkili.

Ayarlanabilir tarağa ve birçok farklı fonksiyon için özel olarak geliştirilen ilave aparatlara sahip olan Omniblade’ın 50 mm ana bıçağı, ayarlanabilir hassas kadranlı tarağı (0,5-5 mm) ve 3/6/9 mm burun ve kulak düzeltici aparatı bulunuyor. Kolay temizlenebilmesi için yüzde 100 su geçirmez olarak geliştirilen Remington Omniblade, 5 yıllık bıçak garantisiyle kişisel bakım deneyimini en üst seviyeye çıkarıyor.