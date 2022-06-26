Renault Group, Fixter'ı satın aldı

Renault Group, satış sonrası pazarındaki dijital dönüşümü için Fixter'ı satın aldığını duyurdu. Renault Group açıklamasına göre, 2017 yılında Londra'da Limvirak Chea, Frederic Dermer ve Cristian Vrabie tarafından kurulan Fixter, Birleşik Krallık'ta referans noktası haline geldi.

Söz konusu satın alma, gruba bağlı satış sonrası iş biriminin pazarda sınıfının en iyisi olarak kalma hedefiyle yol aldığı dijital dönüşüm sürecinin bir parçası oldu. Fixter'ın gelişimi Birleşik Krallık'ta ve 2022'nin ikinci yarısında Renault ağının desteğiyle Fransa'da ve gelecek yıllarda diğer Avrupa ülkelerinde devam edecek.

Bağımsız satış sonrası pazarda Fixter, çok markalı "Motrio" garaj ağının (Avrupa'da 2 bin 500 tesis), Renault Group'un uzmanlığı ve dijital hizmetleri ile "Mobilize Financial Services"in yenilikçi finansal hizmetlerinin desteğinden yararlanacak.

Satış sonrası için dijital dönüşüm hızlandı

Kullanıcıları, evlerinden çıkmadan tüm araç bakım hizmetlerinden faydalandıran Fixter; çevrim içi randevu alma, fiyat teklifi hazırlama, faturalandırma, aracı evden teslim alma ve grubun partner ağına götürme ile satış sonrası servis ve onarım garantileriyle de ilgileniyor. Böylece Fixter, müşteri deneyiminin tek bir platform üzerinden daha da dijitalleştirilmesini sağlıyor.

Güvenilir bir platform olan Fixter hizmeti, sıkı teknik standartlara ve incelemeye bağlı ortak garajları sayesinde müşteriye tam destek veriyor. Platform, start-up'ın ortak garajlarıyla pazarlık ettiği cazip fiyatlar sayesinde müşterilerin adil ve şeffaf fiyatlardan yararlanmalarına imkan tanıyor.

"Satış sonrası değer zincirimizi modernize ediyoruz"

Satın almaya ilişkin açıklamalarda bulunan Renault Group Global Satış Sonrası Kıdemli Başkan Yardımcısı Hakan Doğu, söz konusu yatırımı, Renault Group'un müşterilerine onarım ve bakım için en iyi kalite/hız/fiyat oranını sunma taahhüdünün bir parçası olduğunu söyledi.

Doğu, devamında şunları kaydetti: “Bağımsız satış sonrası faaliyetlerimizi geliştirmek, Renault Group'un yenileme pazarındaki stratejik bir ekseni konumunda. Müşterilerimizin beklentilerini daha iyi karşılamak için çok markalı IAM teklifimizi geliştirmeye devam ediyor ve satış sonrası değer zincirimizi baştan sona modernize ediyoruz. Fixter girişimini satın alarak, ağımızın uzmanlığını ve gücünü Fixter'ın çevikliği ve otomotiv bakımının tüm dijital yönlerine ilişkin bilgisiyle birleştirebileceğiz. Bu sayede en yüksek kalitede hizmetler sunabilecek ve faaliyetlerimizin dijitalleşmesini hızlandırabileceğiz."

Fixter CEO’su ve Kurucu Ortağı Limvirak Chea ise "Hem vizyonumuzu hem de gelecek için araç bakımını yeniden icat etme tutkumuzu paylaşan bir endüstri ortağını basit, şeffaf ve sorunsuz biçimde bulduğumuz için çok mutluyuz. Renault gibi büyük bir grubun uzmanlığı ve kaynakları, Fixter'ın çevikliği ve start-up zihniyeti ile birleştiğinde, bu devrimde daha ileriye daha hızlı biçimde gitmemiz mümkün olacak." ifadelerini kullandı.