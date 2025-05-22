Renault Group Türkiye'de üst düzey atama! Yeni CEO belli oldu
Renault Group Türkiye'de CEO’luk görevine Lionel Jaillet atandı. Mevcut CEO Jan Ptacek’in, Renault Hafif Ticari Araçlar Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesinin ardından boşalan koltuğa 1 Temmuz itibarıyla Jaillet oturacak. Jaillet'in ayrıca OYAK Renault ve MAİS'in yönetim organlarında görev alması da planlanıyor. Yeni CEO, Türkiye'deki faaliyetleri daha da büyütmek üzere OYAK Grubu ile yakın iş birliği içinde çalışacak.
Renault Group Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, mevcut CEO Jan Ptacek'in Renault Hafif Ticari Araçlar Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesinin ardından boşalan CEO'luk görevine Lionel Jaillet atandı.
1 Temmuz'da göreve başlayacak
Jaillet, 1 Temmuz 2025 itibarıyla Renault Group Türkiye CEO'su olarak yeni görevine başlayacak.
Açıklamada ayrıca, Jaillet'in OYAK Renault Otomobil Fabrikaları AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına ve MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine aday gösterilmesinin planlandığı bilgisi paylaşıldı.
Yeni görevinde Renault Marka CEO'su Fabrice Cambolive'e bağlı çalışacak olan Lionel Jaillet'in, Renault Group'un uzun süredir Türkiye'deki stratejik iş ortağı olan OYAK Grubu ile yakın iş birliği içinde çalışarak, şirketin Türkiye'deki varlığını daha da güçlendirmeye odaklanacağı belirtildi.