Renault Group’tan Türkiye’ye yönelik ‘Yeni Atılım’ stratejisi

Renault Group, Türkiye’deki varlığını güçlendirme planları kapsamında Türkiye’de faaliyet gösterecek Renault Group Otomotiv A.Ş’nin (RGO) kurulacağını duyurdu. RGO, Renault Group’un 2021 yılı ocak ayında global basın toplantısı ile açıkladığı orta vadeli ‘Renaulution’ planı kapsamında, Türkiye’deki varlığını ve yatırımlarını güçlendirecek ‘Yeni Atılım’ projesini hayata geçirmek amacıyla kuruluyor. ‘Renaulution’ planının ana hedefi ise, önümüzdeki dönemde iş modellerini, teknoloji, enerji ve mobilite başlıkları üzerine kurgulayarak, Renault Group’u yeni mobilite ekosisteminin bayrak taşıyıcısı haline getirmek.

CEO’luk görevine Hakan Doğu atandı

Konuyla ilgili Renault Group’tan yapılan açıklamaya göre, bu yeni yapılanmayla birlikte Renault Group, Oyak-Renault Bursa fabrikasındaki üretim ve MAIS bünyesinde devam eden Renault ve Dacia markalarının satış pazarlama operasyonları başta olmak üzere Oyak Grubu ile olan köklü ortaklık güçlenerek devam ettirilecek.

Türkiye’de yüzde 100 Renault Group iştiraki olarak faaliyet gösterecek olan şirketin CEO’luk görevine 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Hakan Doğu atandı. Halen Renault Group Kurumsal Yönetim Komitesi’nde yer alan Doğu, Renault Group Satış Sonrası Kıdemli Başkan Yardımcılığı’nın yanı sıra, RGO A.Ş. CEO’luğu görevini de yürütecek ve Renault Group CEO’su Luca De Meo’ya bağlı olacak. Hakan Doğu, Grubun Türkiye’ye yönelik ‘Yeni Atılım’ planının uygulanması ve yönetiminden sorumlu olacak.

Üretimin yüzde 80’i ihracata

Renault Group, Türkiye için oluşturduğu ‘Yeni Atılım’ stratejisi ile kapsamlı bir yatırım planıyla Türkiye’de üretim ve sanayideki varlığını güçlendirmeyi, Türkiye’deki elektrikli araçlar ekosisteminin gelişimine etkin bir şekilde katkıda bulunmayı ve kurulan RGO A.Ş iştiraki sayesinde Oyak Grubu başta olmak üzere diğer iş ortakları ve tüm yerel paydaşlarla geliştirilecek yeni projeler ile birlikte daha da güçlü bir sinerji yaratmayı planlıyor.

Renault Group, 1968’den bu yana Türkiye’de, Oyak Grubu ortaklığında varlık gösteriyor. Üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden Oyak-Renault Bursa Fabrikası, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan şirketleri arasında üçüncü sırada yer alırken, Türkiye’nin toplam ihracatına 3 milyar euro katkıda bulunuyor. Grubun 2000 yılından bu yana Türkiye’ye yaptığı yatırımların toplamı ise 2 milyar euro seviyesinde bulunuyor.