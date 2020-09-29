Renault sendikaları maliyet kısıntılarını kabul etmeyeceklerini duyurdu

29 Eylül 2020

Renault çalışanlarını temsil eden işçi sendikaları CFE-CGC, CFDT, CGT ve FO, şirket yöneticileri ile yapılan toplantı sonrasında, Renault'un üç yıllık bir süreçte 2 milyar euroluk maliyet kısıntısı planını kabul etmeyeceklerini belirttiler.

Renault'un üç senelik bir süreçte, işten çıkarmalar ve fabrikaları yeniden düzenleyerek 2 milyar euroluk bir harcamadan kaçınmayı amaçladığı maliyet kısıntıları Fransa'da 4 bin kişinin, dünya çapında ise 10 bin kişinin işinden olmasına sebep olacak.