ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C

Renault Trucks, Fransa'da yeniden faaliyete başlıyor

18 Mart tarihinden bu yana Fransa’daki fabrikalarında üretime ara veren Renault Trucks, çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini koruma ilkesine sadık kalarak fabrikalarının kademeli ve güvenli bir şekilde yeniden faaliyete başlaması için hazırlanıyor.

Renault Trucks, Fransa'da yeniden faaliyete başlıyor
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-
Karantina ve kısıtlama uygulamalarının başlangıcından bu yana  üretimdeki geçici kesintiye rağmen Renault Trucks, özellikle yedek  parça tedarikini ve araç bakım-onarım hizmetlerini sürdürerek,  müşterilerine mümkün olan seviyede hizmet vermeye devam etti. Bu  doğrultuda toplum yaşamının sürekliliği için vazgeçilmez öneme sahip  temel ihtiyaçlar, ilaç ve gıdaların taşınması gibi faaliyetlerin  sürdürülmesine destek oldu.

Bu sürecin ardından Renault Trucks, üretim faaliyetlerini yeniden  başlatmak üzere gerekli hazırlıkları yapıyor. Fabrikaların yeniden  faaliyete geçmesi kademeli olarak gerçekleşecek ve 23 Nisan 2020’de Vénissieux Motor fabrikası ile başlayacak. Diğer Renault Trucks  fabrikaları, özellikle Bourg-en-Bresse ve Blainville-sur-Orne montaj  fabrikaları, önümüzdeki haftalarda, normal kapasitelerinin yüzde 25’i  seviyede yeniden çalışmaya başlayacak. Faaliyetler, yavaş ve emin  adımlarla yeniden başlayacak ve müşterilerin taleplerine,  tedarikçilerin bu süreçteki kapasitesine ve diğer Volvo grubu  fabrikaları ile olan senkronizasyona bağlı olarak birkaç haftaya  yayılarak arttırılacak.

Endüstriyel faaliyetlerin yeniden başlaması öncelikle her tesise  özel olarak uyarlanan sağlık protokollerinin uygulanmasına bağlı  olacak. Soyunma odasından iş istasyonuna kadar çalışanların bulunduğu  tüm alanlar, şirket hekimleri tarafından değerlendirildi ve virüs ile  her tür temas riskinin ortadan kaldırılması hedeflendi.
Renault Trucks Başkanı Bruno Blin, konuyla ilgili açıklamasında   “Üretim faaliyetleri, yalnızca sağlık koşulları kusursuz olursa  yeniden başlayacak. Bundan taviz vermeyeceğiz. Dolayısıyla kademeli  bir yeniden başlangıç planlıyoruz. İlk dönemde üretim artışından önce,  sağlık protokollerinin yanı sıra tedarikçi ve lojistik zincirini test  edeceğiz. Sektörümüzün yeniden faaliyete geçmesini desteklemek, bizim  sorumluluğumuz” dedi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap