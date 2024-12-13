Renault, Türkiye'de bir ilke imza atıyor! TikTok’ta Driving Academy kuruluyor

Elektrikli ve hibrit otomobiller son yıllarda Y ve Z kuşağı tarafından tercih edilen modeller olarak ön plana çıkmaya başladı. Renault da elektrikli ve hibrit otomobillerin yeni nesiller tarafından en ince ayrıntılarına kadar öğrenilebilmesi için TikTok'ta Renault Driving Academy’i kuruyor.

Otomobil gazetecisi Doğan Kabak başkanlığında TikTok üzerinden gerçekleştirilecek eğitimlerle, elektrikli otomobil kullanıcılarının ihtiyaç duyabilecekleri her türlü bilgiyi ve detayı öğrenmeleri için çalışılacak. Elektrikli otomobillerin çevreci ve sürdürülebilir özellikleri, kullanım kolaylıkları ve sağladıkları avantajlar gibi birçok konuda verilecek eğitimlerle, kullanıcıların bilgilendirilmesi sağlanacak.

Ünlü isimlerle iş birliği

Driving Academy’de Doğan Kabak’a birçok ünlü isim eşlik edecek. Müzik alanında Doğuş Çabakçor, Lifestyle alanında Elvin Levinler, oyun alanında PQueen, Teknoloji alanında Mert Bayantemur ve güzellik alanında ise Merve Özkaynak markanın elektrikli ve hibrit araç teknolojilerini içeren E-Tech teknolojisini deneyimleyecek.