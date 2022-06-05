Renault, Türkiye'de yenilenmiş araç satışı planlıyor

Renault Group, Türkiye'de yenilenmiş araç (fabrika çıkışlı 2. el) satışı yapmayı planlıyor. Automechanika Istanbul fuarında, açıklamalarda bulunan Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu, Türk otomotiv sanayiinin dünyanın en önde gelen otomotiv endüstrilerinden biri olduğunu söyledi.

Doğu, "Özellikle yenileme pazarındaki sanayimiz son derece güçlü. Renault Grubu olarak Türkiye'de birçok tedarikçiyle çalışıyoruz. Zaten Türkiye'de 52 yıllık varlığımızla Türkiye'den milyarlarca euroluk parça aldık." dedi.

Türkiye'de yedek parça sektöründe imalat yapan firmaların son derece güçlü olduğunu belirten Doğu, tek rakibinin Çinliler, Asyalılar olduğunu söyledi.

Türk otomotiv sanayisinin elektrikli araç dönüşümüne ayak uydurabilecek kapasitede olduğuna dikkat çeken Doğu, bunun yanı sıra Türkiye'nin her türlü dönüşüme, özellikle teknolojik dönüşüme ayak uyduracak kapasitesinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Pazara ulaşılabilir araçlar sunmanın önemli olduğunu belirten Doğu, "Bu çerçevede biz Renault Grubu olarak çok etkili bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni stratejimizi açıkladığımızda, Türkiye'de önce hibritleşmeye, daha sonra elektrikleşmeye geçişte Renault Grubu olarak, Türkiye'de otomotiv grubunu kuran iki firmadan bir tanesi olarak tüm paydaşlarla birlikte çalışıp görevimizi yapacağız." şeklinde konuştu.

"Yenilenmiş araç için doğru zaman mı değil mi onu düşünüyoruz"

Renault Group Türkiye CEO'su Doğu, üretici firma olarak belli bir yaşa gelen araçları yenileyerek tekrar satışa sunma konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Yenilenmiş araç satma konusunu araştırdıklarını belirten Doğu, şunları kaydetti: “Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Fransa'da 'Refactory' dediğimiz sistemle araçları yenileyip yine fabrika garantisiyle tekrardan satmak anlamına geliyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Son aşamalara geldik, inşallah onu Türkiye'de lanse ederiz. Ancak şu andaki sıkıntı; ikinci elde araç bulunmuyor. Yani bu sistemi açtığınız zaman ikinci elde araç yoksa nasıl yenileyeceksiniz gibi bir sürü konular var. Açmak için doğru zaman mı değil mi onu düşünüyoruz ama planlarımızda var.”

"Devlet yetkilileriyle vergi konusunu görüşeceğiz"

Araç bulunurluğunun sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde bir sorun olduğunu belirten Doğu, devamında şunları söyledi: “Dünyanın çoğu yerinde ikinci elde araç bulunamıyor. Çünkü insanlar yeni araç alamıyor. Yeni araç alamayınca mecburen aracını tekrardan tamir ettirip daha uzun mesafede kullanmaya başlıyor. Özellikle Türkiye'ye bakarsanız; Türkiye demografisi çok yüksek bir ülke, milyonlarca öğrenci okuyor. Her sene Türkiye'de 500-600 bin insan evleniyor. Yani 500-600 bin insan evlendiği yerde en az 500-600 bin tane araba lazım zaten. Dolayısıyla bu demografik gerçekler çerçevesinde Türkiye'de bizim her sene 1,5-2 milyon civarında araba satmamız lazım ki piyasayı tatmin edelim. Çünkü Türkiye'nin şu anda en büyük kanayan yarası, Türkiye'deki araç parkının yaklaşık dörtte birinin 20 yaş üzerindeki araçlardan oluşması. Önümüzdeki zamanda hükümet ve devlet yetkililerimizle çalışıp sektör olarak, vergi politikalarının özellikle giriş seviyesindeki araçlar için daha ulaşılabilir hale getirilmesine birlikte çalışacağız. Bunu başarmamız gerekiyor.”