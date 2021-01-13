Renault ve Plug Power’dan yakıt hücreli ticari araç ortaklığı

Fransız otomobil üreticisi Renault ve ABD'li hidrojen uzmanı Plug Power, hidrojenle çalışan hafif ticari araçlar (LCV) geliştirmek ve anahtar teslim hidrojen yakıt ikmal sistemleri üretmek için güçlerini birleştirdiler.

Yapılan ortak açıklamada, şirketlerin haziran ayı sonuna kadar Fransa merkezli 50-50 ortak girişimi başlatmak için bir mutabakat anlaşması imzaladıkları ve Avrupa'daki yakıt hücresiyle çalışan hafif ticari araç pazarının yüzde 30'undan fazlasını hedefledikleri belirtildi.

Ortak girişim, Renault'nun araç üretim yeteneklerini Plug Power'ın yakıt hücresi ve hidrojen sistemi üretim bilgisiyle birleştirecek ve hafif ticari araç platformlarına entegrasyon için Fransa'da bir yakıt hücresi kümelenmesi ve sistem üretim merkezi kuracak.

Renault CEO’su Luca de Meo, “LCVler için piyasaya hazır hidrojen çözümleri üretme stratejimizle tam uyumlu olan bu ortak girişimle eşsiz bir uçtan uca yakıt hücresi zinciri kuracak ve müşterilerimize elektrikli araçlar, yakıt ikmal istasyonları ve karbonsuz hidrojen teslimatı alanlarında anahtar teslim çözümler sunacağız” dedi.