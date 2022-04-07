Renault’nun yeni SUV’unun amortisörlerini Maysan Mando üretecek

DÜNYA (BURSA) - Bursa’da üretim yapan amortisör üreticisi Maysan Mando, tarihinin en büyük iş birliği projesine imza atarak Renault Grubu bünyesinde Dacia markası altında 2023 yılının sonunda seri üretime geçirilmesi hedeflenen SUV ve elektrikli SUV araçların nominasyonunu aldı. 10 yıllık proje kapsamında yapılan iş birliği anlaşması ile şirket, Renault Grubu’na yıllık 2,1 milyon adet/yıllık üretim yapacak olup, hem içten yanmalı SUV serisinin hem de elektrikli SUV serisinin ön ve arka amortisörlerinin üretimini üstlenecek.

Maysan Mando, proje için Ar-Ge çalışmalarına da start verdi. Maysan Mando Genel Müdürü Tülay Hacıoğlu Şengül, “Otomotiv sektörü büyük bir dönüşüme sahne oluyor. Çevreci yaklaşımların hız kazanmasıyla birlikte firmalar da bu yöndeki yatırımlarını artırmış durumda. Biz de bu bilinçle Maysan Mando olarak, ‘akıllı şirket’ odaklı ilerliyor ve teknoloji yatırımlarımızla birlikte geleceğe odaklanıyoruz. Güçlendirdiğimiz IT altyapımız ve akıllı algoritmaları içeren yeni ERP yatırımımızla dijital olgunluk seviyemizi geliştirmekteyiz. Globalde tercih edilen güvenli ve konforlu sürüş çözüm ortağı vizyonumuz doğrultusunda, belirlediğimiz stratejilerimize yönelik faaliyetlerimize kararlılıkla devam ediyoruz” dedi. Şirket olarak, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 36 oranında büyüme kaydettiklerini belirten Şengül, 2020’de kurguladıkları 5 yıllık strateji planı çerçevesinde 5 kat büyüme hedefine doğru ilerledklerini söyledi. Tülay Hacıoğlu Şengül, “Renault Grubu ile yaptığımız anlaşma da bu büyüme hedeflerimizin önemli bir parçası. Bu anlaşmanın, birlikte çalıştığımız tüm tedarikçilerimiz ve paydaşlarımız açısından hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.