Renerkom, Türk firmalarının yurt dışında çözüm ortağı oldu

Esra ÖZARFAT

BURSA - Merkezi İngiltere’de bulunan Renerkom, Türkiye’deki faaliyetlerini Bursa’dan yürütüyor. Petrol ve enerji sektörlerinin proje, mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini vermek için 2019 yılında kurulan Renerkom, bugün yurt dışında proje yürüten Türk firmalarının da çözüm ortağı. Türkiye’de yenilenebilir enerji kanunlarının oturmasıyla RES, GES, biyokütle ve jeotermal gibi alanlarda Türkiye’de de faaliyetlerini hızlandırma kararı aldıklarını belirten Renerkom Proje ve İş Geliştirme Müdürü Kutluay Baltacı, “Bugüne kadar pek çok büyük projede yer alarak doğalgaz basınç düşürme istasyonları, petrol ve doğalgaz tesisleri, elektrik santralleri, çimento fabrikalarına ait tesislerin elektrik ve enstrüman ile fiber optik montajları, test ve devreye alma faaliyetlerini yürüttük. BOTAŞ International için bir hibrit proje hazırladık. Geliştirdiğimiz proje ile hattın tamamındaki performans kayıpları izlenebilir ve ölçülebilir olacak” dedi. Elektronik haberleşme alanında önemli enerji yatırımlarından birinin fiber optik üzerine frekans haberleşmesi projesini hayata geçirdiklerini anlatan Baltacı, “Fiber optik haberleşme Türkiye’de yeni oturan bir alan. Biz de bu alanda etkin rol oynuyoruz. Ayrıca operasyonların SCADA sistemine de dahil olması noktasında projeler yürütüyoruz” diye konuştu.

Libya’da fiber optik haberleşme altyapısı kuruyor

Gaz dağıtım kuruluşları ve BOTAŞ ile projeler yürütürken, yenilenebilir enerji alanında da OSB’lerle diyalog halinde olduklarını belirten Kutluay Baltacı, yurt dışında da projeler yürüttüklerini söyledi. Baltacı şu bilgileri verdi: “Halihazırda Libya’da devam eden bir projemiz bulunuyor. Libya başta olmak üzere Kuzey Afrika ülkelerinin enerji alanında Türkiye’den eski tesislerin yenilenmesi, yeni tesisler kurulması, proses mühendisliği konularında ciddi talepleri bulunuyor. Bunu Türkiye için büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Biz de Libya’da haberleşme, SCADA sistemleri, sistem entegrasyonları, otomasyon ve fiber optik altyapı haberleşmesi alanında projeler yürütüyoruz. Öte yandan Türk cumhuriyetleri içerisinde Özbekistan önemli bir üs olma noktasında. Orada enerji alanında yatırım yapan Türk firmaları ile projeler yürütüyoruz.” Baltacı, enerji alanında yazılımların yerli olmasının Türkiye içinde büyük kazanım olduğunun altını çizdi.

Yenilenebilir enerji işletimi alanında büyüyecek

Tasarım, proses mühendisliği ve danışmanlığın yanı sıra operasyonel alanda da açılımlar yaptıklarını anlatan Kutluay Baltacı, kurdukları denetleme firmasıyla hem projelerin hem de uygulamaların denetlenmesini sağladıklarını aktardı. Operasyon tarafında ayrıca İç Tesisat Denetleme yönetmenliğine başvurduklarını ve onay beklediklerini dile getiren Baltacı, özellikle doğalgaz kullanımı alanında bu konunun öneminin daha da öne çıktığına, bu konuda bağımsız denetleme yapılabilecek bir sistemin kurulması gerekliliğine işaret etti. Türkiye’de yenilenebilir enerji alanında çıkarılan yönetmeliklerin sektörün önünü açtığına ve yenilenebilir enerji kullanımı noktasında bir bilinç oluştuğuna vurgu yapan Kutluay Baltacı, Renerkom olarak önümüzdeki 5 yılda proses yönetiminin yanı sıra işletim alanında da etkin projeler yürüteceklerini duyurdu. Baltacı, “Bireysel tüketimlere yönelik projelerin hem mühendisliği hem de uygulaması alanında gelişmeyi hedefliyoruz. GES projelerini bireysel kullanımlarda önümüzdeki yıllarda çok daha fazla göreceğiz. Sürdürülebilirlik konusunun ne kadar önemli olduğu, özellikle pandemi döneminde bir kez daha anlaşıldı” açıklamasını yaptı.