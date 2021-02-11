Renesco, Kayseri’ye biyogaz tesisi kuracak

Tarım, hayvan ve çöp atıklarını kurmuş oldukları tesislerle ekonomiye kazandıran Renesco, Amasya, Konya, Samsun, Kütahya, Ankara, Burdur, Edirne ve Kayseri’de kurmuş olduğu biyogaz tesisleriyle yaklaşık 60 megawat’lık kurulu güce ulaşmış durumda. Biyogaz pazarının yüzde 30’luk kısmına hakim olan firma, devreye alacağı yeni yatırımlarla 2021 yılı için toplamda 80 megawat’lık kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.

Renesco CEO’su Başar Beyazoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 26.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen, Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Beydeğirmeni Mahallesi’nde hayvansal atıklardan biyometanizasyon yöntemi ile metan gaz üretimi ve bu gazın tamamından elektrik enerjisi üretilmesi hususunda 4,5 megawat kurulu güce sahip Biyogaz Tesisi Yapımı ihalesini kazandıklarını söyledi. İhalenin toplamda 45 dönümlük arazi üzerine kurulacağını kaydeden Beyazoğlu, yatırım tutarının ise 10 milyon Euro olduğunu dile getirdi.

Kars’a da tesis yapacak

Başar Beyazoğlu, Kars’ta Biyotrend firmasıyla birlikte hibrit bir tesis yapacaklarını ifade ederek, “Burdur’da hibrit olarak devreye almış olduğumuz Yaş Fermantasyon, Çöp Gazı Toplama ve Biyogaz Tesisi’nin ikincisini Kars’a yapacağız. Ayrıca burada hayvancılıkla gelen atıkları, organik gübre ve elektrik enerjisine çevireceğiz. Bu yönüyle bölgede ciddi bir potansiyel var. Aynı zamanda evsel atıkları da kuru fermentasyon tesisimizde ekonomiye kazandıracağız. Buradaki yatırımımızı haziran ayında bitirmeyi planlıyoruz. Tesisin kurulu gücü 6 megawatt olacak.” diye konuştu.

Beyazoğlu, Hollandalı bir firmadan mühendislik transferi yaparak garaj tipi teknolojide Edirne’de biyogaz alanında Türkiye’nin ilk kuru fermantasyon tesisini hayata geçireceklerini kaydetti.

Yapım aşaması devam eden ve yapılması planlanan projelerle 2021 sonunda yaklaşık 80 megawat’lık lisans gücüne oluşmayı planladıklarını anlatan Beyazoğlu, “Şu anda tesislerimizde yüzde 80 kapasiteyle hizmet veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tesis kurulumu konusunda ise komple hizmet verdiklerini altını çizen Beyazoğlu, “Biz kurulumunu yapmış olduğumuz tesislerin de ortağı konumundayız. Tesislerin dizayn, kurulum, bakım onarım ve işletilmeleri konularında da destekler sağlıyoruz. Bu kapsamda komple bir hizmet veriyoruz” dedi.

Yurt dışında ise Rusya, Hollanda ve Dubai’de temsilciliklerinin bulunduğunu kaydeden Beyazoğlu, “ABD’nin Paris Sözleşmesi’ne dönmesiyle birlikte buraya yatırım yapma konusunda planlarımız arasına almış durumdayız. Bunun dışında orta vadede Sırbistan’a da yatırım yapmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Holdingleşme yolunda ilerliyor

2021’de holdingleşme konusunda çalışmalar yaptıklarını ve kendilerine yeni yatırım sahaları belirlediklerine dikkat çeken Başar Beyazoğlu, “Yatırımlarımıza sera ve gübre alanında ağırlık vereceğiz. Her bir tesisin yanına ısı avantajından dolayı sera kurulabiliyor. Yatırımlarımızın finansman ayağını geliştirmek adına görüşmelerimiz sürüyor. Amasya’da gübre alanında ikinci tesisimizi kurduk, Ankara’da Potalı ve Şereflikoçhisar’da iki tane tesis kurmayı planlıyoruz. Hedefimiz Türkiye’nin her ilinde bir tane biyogaz tesis kurmak, şu anda faaliyetlerimiz 18 ilde devam ediyor YEKDEM kapsamında geçtiğimiz günlerde açıklanan teşviklerle artık yeni yatırım yapmak çok zor bu yüzden artık Renesco olarak Türkiye’de gübre ve sera yatırımlarına ağırlık vereceğiz.” dedi.

Öte yandan firma olarak 10 bin kalemde satın alma yaptıklarına dikkat çeken Beyazoğlu, “Yapmış olduğumuz inşalarda yerlilik oranımız yüzde 70’in üzerinde. Ancak bazı durumlarda iç pazarda alamadığımız ürünleri ithal edebiliyoruz” şeklinde konuştu.

"Halka arz olmayı planlıyoruz"

Şirket olarak halka arz olma konusunu da orta vadeli hedefler arasına aldıklarının altını çizen Başar Beyazoğlu, “Ekonomideki göstergelere göre 2022’nin ikinci çeyreğinde halka arz olmayı planlıyoruz. Böylece iş akış süreçlerimizi daha fazla şeffaflaştırarak bu alanda hem finansman hem de güvenilirlik konusunda daha fazla girdi elde edeceğiz.” diye konuştu.