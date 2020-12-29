Renesco'dan Balıkesir’e 30 milyon liralık biyogaz yatırımı

Yatırımlarına devam eden yerli enerji şirketi Renesco, Balıkesir Karesi ilçesinde biyogaz tesisi kurdu. 1 Ocak 2021 itibarıyla Karesi’nin Yaylabayır Mahallesi’nde günlük 30 MW hedefiyle elektrik üretimine başlayacak tesisin yıllık 10 bin 900 MW elektrik üretmesi ve bin hanenin hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması planlanıyor. Ayrıca yıllık 15 bin ton organomineral gübre, Balıkesirli çiftçinin kullanımına sunulacak.

Deneme üretimleri başladı

Yatırım detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Renesco CEO’su Başar Beyazoğlu, “Tesis gaz üretimi denemelerine Ekim ayında başladı. 1 Ocak 2021 itibarıyla da ürettiği elektriği satmaya başlayacak. Biyogaz üretim bölümü için yapılan yatırımın büyüklüğü ise yaklaşık 30 milyon Türk Lirası. İlerleyen süreçte tesisin yanına, biyogaz üretiminden arta kalan maddelerden gübre elde edilmesi için ayrı bir üretim alanı kuracağız. Çünkü Renesco olarak birincil hedefimiz, atık olarak tanımlanan milli değerimiz gübreyi geri dönüştürüp elektrik ve organik gübre olarak ekonomiye ve çevreye geri kazandırmak." dedi.

Yatırımlarına yurt dışında da devam edecek

Sektörlerin devamlılığının ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında enerji tedarik zincirinin kilit rol oynadığına dikkat çeken Başar Beyazoğlu, “Bu nedenle enerji verimliliğini ve kaynakların etkin kullanımını daima ön planda tutmak gerekir. Renesco olarak yaptığımız Ar-Ge ve artan yatırımlarımızla her bir atığı bir enerji değeri olarak görüyoruz. Yapılacak yatırımlarla kurulması planlanan tesislerimiz sayesinde biyogazdan elektrik üretimi ve gübre üretimi yapılarak yüksek mali değere sahip son ürünlerin piyasaya sunulmasını amaçlıyoruz. Doğal kaynak israfının önüne geçerken de küresel ekonomideki enerji yatırımlarının sürdürülebilirliğini sağlayarak, hem dünyada hem de ülkemizde enerjinin geleceğini sağlam temellere dayandırma gayesi taşıyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Sadece ülkemizde değil, yurt dışında da yatırımlar yapacağız.” şeklinde konuştu.