Renksan Etiket, dijital makineleriyle sektörde rekabet gücünü artırıyor

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - Son teknoloji baskı makineleriyle sektördeki rekabetini artıran Renksan Etiket, bu yılın sonunda 10 milyon liralık makine yatırımını daha devreye alacak. Her yıl yüksek teknolojiyi takip ederek üretim hattını yenileyen Renksan, müşterilerine baskı kalitesi yüksek ve düşük maliyetli ürünleriyle hizmet veriyor. Rakiplerinden ayrışmak için her geçen yıl teknoloji odaklı yatırım yaptıklarını söyleyen Renksan Etiket Genel Müdürü Orhan Tüyyüz, “13 senedir etiket sektöründe faaliyet gösteriyoruz. İşe ilk olarak uzun süreli işlerin yapılmasında kullanılan full-router makine ile başladık. Hem kısa hem de uzun vadeli işler yapabilecek bir yatırım yapmamız gerekiyordu. Teknolojinin beraberinde getirdiği yeniliklerle fl ekso baskı makinesini de üretim hattımıza dahil ettik. Sonra gelişmiş baskı teknolojilerine yöneldik. Ofset baskı teknolojisini kullanmaya başladık. Firmamıza 4 farklı baskı yapabilecek baskı makinesi aldık" dedi.

10 milyon liralık makine yatırımı



Bugüne kadar mevcut makineleriyle kısa vadede yüksek tirajlı işler yaptıklarını ifade eden Orhan Tüyyüz, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ürünlere ulaşımı da kolaylaştırmamız ve üretimimizi hızlandırmamız gerekiyor. Ürünlerin kısa sürede ama yüksek çözünürlükte olması için gereken tüm baskı makinelerine sahip olmaya çalıştık” diye konuştu. Etiket sektöründe dijital baskı teknolojilerine yönelim olduğunu dile getiren Tüyyüz, “Dijital sektöre bizde adım attık. Üretim hattımıza son olarak, yurtdışından aldığımız dijital baskı makinesini ekledik. Aldığımız makine hem ufak işlerde hem de baskı anlamında bize kolaylık sağladı" dedi. 10 dönümlük arazi üzerinde, 4 bin 200 metrekare kapalı alanda üretim yaptıklarını ve 70 kişiye istihdam sağladıklarını aktaran Tüyyüz, etiket sektöründe aylık 400 bin metrekare malzeme işlediklerini belirtti. Önümüzdeki süreçte 10 milyon liralık makine yatırımı yapacaklarını söyleyen Tüyyüz, “Eski makinelerimizi, son model makinelerle değiştireceğiz. Böylece, daha hızlı üretim yapacak ve rekabet gücümüzü artıracağız. Sektörde marka olabilmek için makine donanımınızın iyi olması çok önemli. Ayrıca Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında makinelerimizin aparatlarında yenilikler ve geliştirmeler yapıyoruz” diye konuştu.

Bu yıl %20 büyüme planlıyor



Şirketin 2020 yılında yüzde 20 büyüme kaydettiğini söyleyen Orhan Tüyyüz, "Her sene sektörde büyümeyi hedefl eyen bir firmayız. Bu zamana kadar yüzde 15 ila 20 büyüme kaydettik. 2021 yılında da istikrarımızı koruyup yüzde 20 büyüme gerçekleştirmeyi hedefl iyoruz” dedi. Tüyyüz, ürünlerini Bulgaristan, İngiltere ve Irak’a ihraç ettiklerini ve ihracatı artırmaya yönelik projeler gerçekleştireceklerini belirterek, hedef pazarları olan Ürdün ile görüşme sürecinde olduklarını söyledi.