RePie, 3 yılda 5 milyar dolarlık büyüklük hedefliyor
Bu yıl yatırımlarında madencilik, enerji ve konaklama sektörlerine odaklanmayı hedefleyen RePie, menkul kıymet yatırım fonları büyüklüğünü yıl sonuna kadar 5 kat artırmayı planlıyor. RePie, portföy büyüklüğünü 3 yılda 5 milyar dolara çıkarmak istiyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Alternatif yatırım fonu sektöründe 10’uncu yılını kutlayan ve 10 yılda 100’den fazla şirkete yatırım yapan RePie, bu yıl yatırımlarda madencilik, enerji ve ağırlama sektörlerine odaklanacak. Toplam portföy büyüklüğü 2.5 milyar doları aşan şirketin bu yılki portföy hedefi ise 3 milyar dolar.
RePie Portföy’ün 10 yıllık deneyimi, güçlü iş birlikleri ve yatırım ekosisteminin kurumsal bir çatı altında daha büyük ve uzun vadeli yatırımlara yönlendirilmesi amacıyla RePie Yatırım Holding’i kurdukları bilgisini veren RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Çamlıbel, “Holding yapısıyla, mevcut yatırımlarımızı daha etkin yönetmeyi ve enerji, madencilik, gayrimenkul gibi alanlarda yeni fırsatları değerlendirmeyi planlıyoruz. Teknoloji temelli dönüşüm projelerine odaklanarak üç yıl içinde 5 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi. RePie Yatırım Holding bünyesinde RePie Portföy, RePie GSYO, Fonmap, Doğan Burda, Colendi Menkul Değerler, Link Bilgisayar ve Goldtag yer alıyor.
41 sektörde yatırımları var
Türkiye’de 2015 yılında RePie Portföy tarafından kurulan ilk girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları (GSYF ve GYF) ile başlayan alternatif yatırım fon pazarının büyüklüğü bugün 400 milyar lirayı aştı. Alternatif yatırım fonu sektörünün öncülerinden RePie Portföy, bu yıl 10’uncu yılını kutluyor.
10 yılda fonları kanalıyla 100’den fazla şirkete yatırım yaptıklarını açıklayan Dr. M. Emre Çamlıbel, bu yatırımların Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağladığını belirtti. Çamlıbel, “Türkiye’de GSYF ve GYF lisansı alan ilk portföy yönetim şirketi olarak 2015 yılındaki kuruluşumuzdan bu yana geçen 10 yılda, Türkiye’de girişim ekosisteminin gelişmesinde yatırımlarımızla adeta bir dinamo rolü üstlendik. Fintekten mobiliteye, e-ticaretten perakendeye, sağlıktan akıllı şehir teknolojilerine, yenilenebilir enerjiden telekomünikasyona, gayrimenkulden ağırlamaya uzanan bir yelpazede 41 sektörde yatırımımız bulunuyor” dedi.
Sektördeki pazar payı %22
Çamlıbel’in verdiği bilgilere göre, portföy büyüklüğü ve ihraç ettiği GSYF ve GYF sayısı bakımından alternatif yatırım fonu sektöründe yaklaşık yüzde 22 payı olan RePie Portföy’ün yatırım yaptığı girişimler arasında, Colendi ve ikas gibi Türkiye’nin güçlü unicorn adaylarının yanında hızla büyüyen EasyCep, TurkNet, ModaNisa, ARF Bio, ACE Games ve Goldtag gibi teknoloji temelli çözümler geliştiren şirketler de yer alıyor. RePie Portföy’ün bugün itibarıyla toplam portföy büyüklüğü geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72 artışla yaklaşık 2.5 milyar dolara ulaştı. Yıl sonu toplam portföy büyüklüğü hedefi ise 3 milyar dolar. Şirketin 47 adet girişim sermayesi yatırım fonunun toplam büyüklüğü 50.1 milyar lirayı aştı. 39 adet GYF’nin toplam büyüklüğü ise 32.8 milyar lirayı geçti.
Yatırımcılarına sundukları değerin, yaptıkları başarılı exit’lerle somutlaştığını söylenen Dr. Çamlıbel, “Değerlemesinin zirvesindeyken Getir’den yaptığımız exit’le yatırımcılarımızın yüzünü güldürdük. Mobilite alanında Türkiye’yi aşan başarısıyla öne çıkan BinBin ve Simit Sarayı’nın mamul tedarikçisi DMR Unlu Mamuller’in halka arzlarını diğer başarılı exit’lerimiz olarak sayabiliriz. Bu yılın ocak ayında, Türk cumhuriyetleri odağında fintek çözümleri sunan Turan’daki paylarımızın satışını gerçekleştirdik. Son olarak TatildeKirala.com’dan çıkışımızı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
Stratejik öncelik 3 ana sektör olacak
Hedefler hakkında bilgi veren RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu da, bu yıl ihraç edecekleri GSYF’lerle yatırımcılara yeni fırsatlar sunacaklarını söyledi. Dayıoğlu, şöyle devam etti: “Bu yılki yatırım planlarımızda, stratejik önceliği olan enerji, madencilik ve konaklama olarak üç ana sektöre odaklanıyoruz. Bu sektörler, hem ülke kalkınması açısından çarpan etkisi yaratan alanlar hem de portföy çeşitliliğiyle yatırımcılarımız için sürdürülebilir büyüme imkânı sunuyor. Öte yandan, teknoloji yatırımlarında yapay zekâ odaklı girişimlere olan ilgimizi sürdürüyoruz.” Kurumsal GSYF’ler alanında bu yıl yeni iş birliklerini duyurmaya hazırlandıklarını söyleyen Dayıoğlu, “Kurumlara özel olarak yapılandırdığımız bu fonlarla, şirketlerin kendi inovasyon ekosistemlerini oluşturmalarına katkı sunuyoruz. RePie Portföy’ün deneyiminden ve sektörel uzmanlığından faydalanan şirketler, iş yüklerini azaltarak daha verimli ve odaklı bir şekilde stratejik hedeflerine yöneliyorlar” dedi.
Proje GYF’lerle portföyünü zenginleştirecek
RePie Portföy, GYF’ler alanında da bu sene önemli bir atılım yapmayı hedefliyor. Proje GYF’ler, dağınık halde bulunan fonlama kaynaklarını kolektif bir yapı altında toplayarak, daha etkin ve organize bir şekilde kullanıma sunma imkânı sağlıyor. 2024 yılında çerçevesi belirlenen Proje GYF’ler alanında önemli bir ivme yakaladıklarını söyleyen Dayıoğlu, “Halihazırda 5 proje için hazırlık aşamasındayız; bu projeler gayrimenkulün en yüksek katma değeri sunduğu ‘arsadan exit’ modeline uygun şekilde yapılandırılıyor” dedi.
“Sanayileşmeyi kaçırdık, teknolojiyi kaçırmayalım”
Alternatif yatırım fonu sektörünün büyüklüğünün bu yıl 500 milyar lira seviyesine ulaşmasını beklediklerini belirten Altuğ Dayıoğlu, büyüyen piyasanın içinde banka dışı bağımsız portföy yönetim şirketi RePie Portföy olarak hem portföy büyüklüklerinin hem de karlılıklarının istikrarlı bir şekilde arttığını söyledi. Dayıoğlu, “2024 yılı sonu itibarıyla vergi öncesi brüt kârımızı önceki seneye göre yüzde 30 artırarak 263,3 milyon liraya çıkardık” dedi. Türkiye’nin geçmişte sanayi yatırımları ve sanayileşmede geciktiği dile getiren Emre Çamlıbel, “Ancak yapay zeka ve yapay zekanın getireceği teknolojileri kaçırmamız lazım. Yatırım anlamında da Z kuşağı teknolojiye ilgili” diye konuştu.