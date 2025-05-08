RePie, 3 yılda 5 milyar dolarlık büyüklük hedefliyor

Nurdoğan A. ERGÜN

Alternatif yatırım fonu sektöründe 10’uncu yı­lını kutlayan ve 10 yıl­da 100’den fazla şirkete yatırım yapan RePie, bu yıl yatırımlar­da madencilik, enerji ve ağırla­ma sektörlerine odaklanacak. Toplam portföy büyüklüğü 2.5 milyar doları aşan şirketin bu yılki portföy hedefi ise 3 mil­yar dolar.

RePie Portföy’ün 10 yıllık deneyimi, güçlü iş birlik­leri ve yatırım ekosisteminin kurumsal bir çatı altında da­ha büyük ve uzun vadeli yatı­rımlara yönlendirilmesi ama­cıyla RePie Yatırım Holding’i kurdukları bilgisini veren Re­Pie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Çam­lıbel, “Holding yapısıyla, mev­cut yatırımlarımızı daha etkin yönetmeyi ve enerji, madenci­lik, gayrimenkul gibi alanlarda yeni fırsatları değerlendirmeyi planlıyoruz. Teknoloji temel­li dönüşüm projelerine odakla­narak üç yıl içinde 5 milyar do­larlık bir büyüklüğe ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi. RePie Yatı­rım Holding bünyesinde RePie Portföy, RePie GSYO, Fonmap, Doğan Burda, Colendi Men­kul Değerler, Link Bilgisayar ve Goldtag yer alıyor.

41 sektörde yatırımları var

Türkiye’de 2015 yılında Re­Pie Portföy tarafından kurulan ilk girişim sermayesi ve gayri­menkul yatırım fonları (GSYF ve GYF) ile başlayan alternatif yatırım fon pazarının büyüklü­ğü bugün 400 milyar lirayı aş­tı. Alternatif yatırım fonu sek­törünün öncülerinden RePie Portföy, bu yıl 10’uncu yılını kutluyor.

10 yılda fonları kana­lıyla 100’den fazla şirkete yatı­rım yaptıklarını açıklayan Dr. M. Emre Çamlıbel, bu yatırım­ların Türkiye’nin sürdürülebi­lir kalkınmasına katkı sağladı­ğını belirtti. Çamlıbel, “Türki­ye’de GSYF ve GYF lisansı alan ilk portföy yönetim şirketi ola­rak 2015 yılındaki kuruluşu­muzdan bu yana geçen 10 yılda, Türkiye’de girişim ekosistemi­nin gelişmesinde yatırımları­mızla adeta bir dinamo rolü üst­lendik. Fintekten mobiliteye, e-ticaretten perakendeye, sağ­lıktan akıllı şehir teknolojileri­ne, yenilenebilir enerjiden te­lekomünikasyona, gayrimen­kulden ağırlamaya uzanan bir yelpazede 41 sektörde yatırımı­mız bulunuyor” dedi.

Sektördeki pazar payı %22

Çamlıbel’in verdiği bilgile­re göre, portföy büyüklüğü ve ihraç ettiği GSYF ve GYF sayı­sı bakımından alternatif yatı­rım fonu sektöründe yaklaşık yüzde 22 payı olan RePie Port­föy’ün yatırım yaptığı girişim­ler arasında, Colendi ve ikas gi­bi Türkiye’nin güçlü unicorn adaylarının yanında hızla bü­yüyen EasyCep, TurkNet, Mo­daNisa, ARF Bio, ACE Games ve Goldtag gibi teknoloji temel­li çözümler geliştiren şirketler de yer alıyor. RePie Portföy’ün bugün itibarıyla toplam port­föy büyüklüğü geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72 artışla yak­laşık 2.5 milyar dolara ulaştı. Yıl sonu toplam portföy büyük­lüğü hedefi ise 3 milyar dolar. Şirketin 47 adet girişim serma­yesi yatırım fonunun toplam büyüklüğü 50.1 milyar lirayı aş­tı. 39 adet GYF’nin toplam bü­yüklüğü ise 32.8 milyar lirayı geçti.

Yatırımcılarına sundukla­rı değerin, yaptıkları başarılı exit’lerle somutlaştığını söyle­nen Dr. Çamlıbel, “Değerleme­sinin zirvesindeyken Getir’den yaptığımız exit’le yatırımcı­larımızın yüzünü güldürdük. Mobilite alanında Türkiye’yi aşan başarısıyla öne çıkan Bin­Bin ve Simit Sarayı’nın mamul tedarikçisi DMR Unlu Mamul­ler’in halka arzlarını diğer ba­şarılı exit’lerimiz olarak saya­biliriz. Bu yılın ocak ayında, Türk cumhuriyetleri odağın­da fintek çözümleri sunan Tu­ran’daki paylarımızın satışını gerçekleştirdik. Son olarak Ta­tildeKirala.com’dan çıkışımı­zı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Stratejik öncelik 3 ana sektör olacak

Hedefler hakkında bilgi ve­ren RePie Portföy Genel Mü­dürü Altuğ Dayıoğlu da, bu yıl ihraç edecekleri GSYF’lerle yatırımcılara yeni fırsatlar su­nacaklarını söyledi. Dayıoğlu, şöyle devam etti: “Bu yılki ya­tırım planlarımızda, stratejik önceliği olan enerji, madenci­lik ve konaklama olarak üç ana sektöre odaklanıyoruz. Bu sek­törler, hem ülke kalkınması açısından çarpan etkisi yaratan alanlar hem de portföy çeşitli­liğiyle yatırımcılarımız için sürdürülebilir büyüme imkâ­nı sunuyor. Öte yandan, tekno­loji yatırımlarında yapay zekâ odaklı girişimlere olan ilgimizi sürdürüyoruz.” Kurumsal GS­YF’ler alanında bu yıl yeni iş birliklerini duyurmaya hazır­landıklarını söyleyen Dayıoğlu, “Kurumlara özel olarak yapı­landırdığımız bu fonlarla, şir­ketlerin kendi inovasyon eko­sistemlerini oluşturmalarına katkı sunuyoruz. RePie Port­föy’ün deneyiminden ve sektö­rel uzmanlığından faydalanan şirketler, iş yüklerini azaltarak daha verimli ve odaklı bir şekil­de stratejik hedeflerine yöneli­yorlar” dedi.

Proje GYF’lerle portföyünü zenginleştirecek

RePie Portföy, GYF’ler ala­nında da bu sene önemli bir atı­lım yapmayı hedefliyor. Proje GYF’ler, dağınık halde bulunan fonlama kaynaklarını kolektif bir yapı altında toplayarak, da­ha etkin ve organize bir şekilde kullanıma sunma imkânı sağlı­yor. 2024 yılında çerçevesi be­lirlenen Proje GYF’ler alanında önemli bir ivme yakaladıkları­nı söyleyen Dayıoğlu, “Haliha­zırda 5 proje için hazırlık aşa­masındayız; bu projeler gay­rimenkulün en yüksek katma değeri sunduğu ‘arsadan exit’ modeline uygun şekilde yapı­landırılıyor” dedi.

“Sanayileşmeyi kaçırdık, teknolojiyi kaçırmayalım”

Alternatif yatırım fonu sektörünün büyüklüğünün bu yıl 500 milyar lira seviyesine ulaşmasını beklediklerini belirten Altuğ Dayıoğlu, büyüyen piyasanın içinde banka dışı bağımsız portföy yönetim şirketi RePie Portföy olarak hem portföy büyüklüklerinin hem de karlılıklarının istikrarlı bir şekilde arttığını söyledi. Dayıoğlu, “2024 yılı sonu itibarıyla vergi öncesi brüt kârımızı önceki seneye göre yüzde 30 artırarak 263,3 milyon liraya çıkardık” dedi. Türkiye’nin geçmişte sanayi yatırımları ve sanayileşmede geciktiği dile getiren Emre Çamlıbel, “Ancak yapay zeka ve yapay zekanın getireceği teknolojileri kaçırmamız lazım. Yatırım anlamında da Z kuşağı teknolojiye ilgili” diye konuştu.