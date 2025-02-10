RePie Portföy'de üst düzey atama
RePie Portföy’ün genel müdürlük görevine Altuğ Dayıoğlu atandı. Dayıoğlu yeni görevinde, yatırım fonları ve servet yönetimi alanındaki tecrübesiyle, şirketin büyüme hedeflerine liderlik edecek.
Yönetim ekibinde değişiklik yapan alternatif portföy yönetim şirketi RePie Portföy'ün yeni genel müdürü Altuğ Dayıoğlu oldu..
Kariyerine Hazine Müsteşarlığı’nda başlayan isim daha sonra İş Portföy, TEB Portföy, Odeabank, Ata Yatırım, ÜNLÜ Portföy, Cenevre merkezli Bordier & Cie ve Allbatross Portföy’de görev aldı.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan, İngiltere’de Durham Üniversitesi’nde Uluslararası Para, Finans ve Yatırım alanında yüksek lisans yapan ve Warwick Business School’da Finans ve Strateji alanında MBA yapan isim, SPK İleri Düzey Sermaye Piyasası, SPK Türev Araçlar ve ABD bazlı FRM lisanslarına sahip.