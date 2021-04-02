Repkon, Avustralya'da namlu üretecek

Türkiye'de metal şekillendirme üzerine faaliyet gösteren Repkon; savunma, havacılık ve uzay sanayisine yönelik stratejik ürünleri yurt içinde ve dışındaki kullanıcılara sunuyor.

Repkon son olarak Avustralyalı Titomic firması ile namlu üretimi için bir ortaklık sözleşmesi imzaladı. Anlaşma çerçevesinde Avustralya’da kurulacak merkezde Repkon'un flowforming teknolojisi ile Titomic’in sahip olduğu kinetik füzyon teknolojisi kullanılarak, Repkon tarafından tasarımı yapılan namluların üretimi yapılacak.

Dünya çapında namlu üretimi konusunda stratejik çözüm ve yeteneklere sahip Repkon, bu iş birliği ile namlu konusundaki kabiliyetlerini bir üst seviyeye çıkarmayı planlıyor. İki şirketin flowforming ve katmanlı imalat teknolojisi birleştirilerek global olarak çözüm aranan sorunlara cevap sağlanması amaçlanıyor.

Repkon Genel Müdürü İbrahim Külekçi, Titomic ile gerçekleştirilen ortaklıktan her iki kurumun da büyük fayda göreceğini belirtti.

Repkon İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Uğur Cem Gürpınar da "Katmanlı imalat teknolojisi ile 'flowforming'in gücünün birleşmesiyle hem ulusal hem de uluslararası pazarda namlu imalatı için yeni bir dönem başlayacak." dedi.