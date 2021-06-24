Repkon, Bangladeş'te top mermi gövdesi ve kovan üretim hattı kuracak

Bangladeş Mühendislik Fabrikaları, ülkenin savunma sanayii alanındaki mühimmat ihtiyaçları için metal şekillendirme sektöründe uzmanlaşan ve anahtar teslim üretim tesisleri kurabilen Repkon ile sözleşme imzaladı.

Türkiye ile Bangladeş arasında, devletler arası anlaşma sonucu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Bangladeş Başbakanlığı Silahlı Kuvvetler Birimi himayelerinde imzalanan sözleşme kapsamında Repkon, Bangladeş'te anahtar teslim 105 ve 155 milimetre top mermi gövdesi ve kovan üretim hattı kuracak.

Konuya ilişkin bilgi veren Repkon İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Uğur Cem Gürpınar, Bangladeş'in de kendilerini tercih etmelerinin sebebinin alanında dünyadaki rakiplerinin önünde giden teknolojileri olduğunu söyledi. Gürpınar, "Repkon, yerli ve milli olarak ülkemiz adına geliştirdiği çalışmalara ek olarak, artık katma değeri yüksek ürünlerin ihracatıyla da ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürecek." dedi.