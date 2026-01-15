RE&UP’a döngüsel ekonomi başarısıyla Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülü

SANKO Holding iştiraklerinden RE&UP, tekstil endüstrisinde çevresel etkileri azaltmaya yönelik geliştirdiği yenilikçi çözümlerle önemli bir başarıya imza attı. InBusiness Dergisi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri kapsamında ödül alan şirket, döngüsel ekonomi temelli iş modeliyle sektörün dönüşümüne öncülük eden kurumlar arasında yer aldı.

RE&UP’ın ödüle layık görülmesinde, tekstil endüstrisinde “sıfır atık” vizyonuyla hayata geçirdiği döngüsel ekonomi modeli belirleyici oldu. Şirket, atık tekstil ürünlerini yüksek katma değerli hammaddelere dönüştürerek yeni nesil pamuk ve yeni nesil polyester üretimi gerçekleştiriyor.

Bu üretim modeliyle bakir elyaflarla aynı performansı sunabilen malzemeler elde eden RE&UP, hem doğal kaynak kullanımını azaltmayı hem de tekstil atıklarının çevresel yükünü minimize etmeyi hedefliyor.

Hedef: 200 kiloton

RE&UP’ın sürdürülebilirlik alanındaki başarısı yalnızca teknolojiyle sınırlı kalmıyor. Şirket, operasyonel kapasitesini 200 kilotona çıkarma hedefi doğrultusunda geliştirdiği ölçeklenebilir sürdürülebilirlik yaklaşımıyla da dikkat çekiyor. Bu hedef, döngüsel ekonomi modelinin endüstriyel ölçekte uygulanabilirliğini ortaya koyan önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Sürdürülebilirlik alanında iyi uygulamalar geliştiren ve dönüşüme liderlik eden kurumların değerlendirildiği ödüller, III. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi kapsamında düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Törende RE&UP adına ödülü, Büyüme ve Stratejiden Sorumlu Direktör Engin Mete ile Büyüme ve Stratejiden Sorumlu Kıdemli Yönetici Gözde Konukoğlu aldı. Ödül, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar tarafından takdim edildi.

Geleneksel tekstil-tekstil geri dönüşüm anlayışını yeniden şekillendirmeyi hedefleyen RE&UP, döngüsel çözümleriyle sektörün çevresel etkilerini azaltmayı amaçlıyor. Şirket, geliştirdiği yeni nesil pamuk ve polyester üretimiyle yalnızca sürdürülebilirlik alanında değil, performans ve kalite açısından da alternatifler sunuyor.

Sektörel dönüşümün somut göstergesi

Alınan bu ödül, RE&UP’ın tekstil endüstrisinde döngüsel ekonomi odağında geliştirdiği ölçeklenebilir sürdürülebilirlik yaklaşımının somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Şirket, bu yaklaşımıyla hem çevresel sorunların çözümüne katkı sağlamayı hem de sürdürülebilir üretimin sektörde yaygınlaşmasına öncülük etmeyi hedefliyor.