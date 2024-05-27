Revego Ifat Münih 2024’te yer aldı

Fuarda özel olarak tasarlanan standı ve deneyim alanıyla dikkat çeken firma, çevresel çözümler alanında hayata geçirdiği Depozito İade Makineleri (DİM) ve Mobil İade Merkezi projeleri hakkında fuardaki ziyaretçilerine önemli bilgiler aktardı. REVEGO'nun bu yenilikçi yaklaşımı, çevre teknolojileri alanında Türkiye'yi uluslararası platformda başarıyla temsil etti.

REVEGO’nun çevresel çözümler kapsamında ilk etapta tasarlamış olduğu “Depozito İade Makinelerinin (DİM)” amacı; kullanılmış PET, cam ve plastik içecek ambalajlarını doğru tanımlayarak toplamak ve tüketiciye depozito bedelini iade etmek. Tüketici, ürün depozitosunu geri alırken çevreye katkı sağlayarak karbon ayak izini azaltıyor ve sürdürülebilirliğe destek oluyor. Boş içecek ambalajları, Depozito İade Makinelerine atılırken üzerindeki özel barkod okunarak görüntü ve ağırlık ile eşleştiriliyor. Ambalajlar bilgilerine göre ayrıştırılıyor ve minimum hacim için ezilerek ya da kırılarak depolanıyor. Tüketiciye de fiş, cep cüzdan veya karta yükleme aracılığıyla depozito bedeli iade ediliyor. Nihayetinde yüzde 90 doğaya salınan bu ambalajların toplanarak ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

"Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de faaliyet göstermeyi hedefliyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan REVEGO Satış Direktörü İlker Özçetin, IFAT Münih 2024 Fuarına dair izlenimlerini aktararak; “Yönetim Kurulumuz, Pazarlama ve Ar-Ge ekiplerimizle birlikte geniş bir katılımla yer aldığımız fuarda, vizyonumuzu, çevresel çözümlerimizi ve teknolojilerimizi tanıtmak amacıyla ziyaretçilerimizle buluştuk. Standımızda sergilediğimiz Depozito İade Makineleri ve Mobil İade Merkezi sistemlerimizi, ziyaretçilerimiz tarafından deneyimleme imkânı sunduk. Dünya genelinde çok farklı ülkelerden ağırladığımız ziyaretçilerimizle proje geliştirmek üzere önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Yazılım, donanım, teknik servis ve satış sonrası hizmetler gibi sunduğumuz tüm çözümler ziyaretçiler tarafından büyük beğeni ve ilgi gördü. Çevre sorunlarına günümüz teknolojileri ve yapay zekâ uygulamaları ile çözümler üretme amacıyla yola çıkan REVEGO olarak, ilerleyen dönemlerde . Bu hedefimizle birlikte, kurumsal vatandaşlık anlayışımızı da göz önünde bulunduruyoruz. Tüm hedeflerimizi, geleceğe değer yaratmak vizyonu üzerinde birleştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.