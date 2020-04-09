Revo Capital’den yerli oto hologramına yatırım

09 Nisan 2020

Şebnem TURHAN

İSTANBUL - Koronavirüs salgını yatırımcıların iştahını da sert bir şekilde kesti. Ekonomik aktivitenin tüm dünyada durma noktasına gelmesi ve sağlık endişelerinin ön plana çıkması yatırım ortamının da bozulmasına neden oldu. Tüm bu olumsuzluklar arasında ise Türkiye’den gelen bir haber yüzleri güldürdü.

2013 yılında ilk fonunun devreye alan Revo Capital böylesi sıkıntılı günlerde ikinci fonuyla ilk yatırımını yaptı. Revo Capital Yönetici Ortağı Cenk Bayrakdar, ilk kez DÜNYA Gazetesi’ne yaptığı açıklamayla CY Vision şirketine 2 milyon dolar yatırım yaptıklarını duyurdu. CY Vision, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) hazırladığı Türkiye’nin Otomobili projesinde üstlendiği hologram teknolojisi ile yer alıyor. Bu yatırım Revo Capital’in 41 milyon euro’luk yeni fonunun da ilk yatırımı oldu.

Bayrakdar, bunun yanı sıra 6 firma ile yatırım süreçleri için görüşmeleri sürdürdüklerini vurgulayarak “Küresel anlamda yatırımların hepsi durdu kimse yatırım yapmak istemiyor ama bu hastalık bir şekilde yenilecek ve ortam yıl içinde değişecek. Biz ülkenin yarınından ve kendi çapımızda can suyu vermekten sorumluyuz. O nedenle gündelik sıkıntıların moralimizi bozmaması gerekiyor” diye konuştu.

“Otomotiv devleri bu teknolojinin peşinde”

Yeni yatırım yaptıkları CY Vision şirketinin sahiplerinin Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Ürey ve Akbank’ın eski Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Orkun Oğuz’un olduğu bilgisini verdi. Şirketin Ar-Ge’sinin Türkiye’de, satış ve pazarlamasının Silikon Vadisi’nde olduğunu söyleyen Bayrakdar, “Bu start-up AR-Hud yani arıtılmış gerçeklik teknolojisi ile görüntüyü hiçbir ek araç kullanmadan görmenizi sağlıyor. Yani Google haritaya bakmayıp ön camı reflektör gibi kullanarak sürücü ve yolcular yol hakkında bilgi sahibi oluyor. Proje şu an araştırma geliştirme aşamasında ve tüm küresel otomotiv devleri bu teknolojinin peşinde” ifadelerini kullandı.

10 şirketimiz sektörlerinde lider

Cenk Bayrakdar, Revo Capital’in 2013’te ilk fonunu kurduğunu ve 66 milyon dolarlık bir fon olduğunu hatırlatarak, ilk fonda 19 yatırım yaptıklarını hatırlattı. Bu fondaki kendisinin kurduğu diğer bir şirketle birlikte 20 şirkete ulaştıklarını dile getiren Bayrakdar, “Üç şirketimizi de sattık. Bulut bilişim üzerinde çalışan bir diğer start-up’ımızın da satışı yakın. Şirketlerimizin 10 tanesi kendi sektörünün lideri” diye konuştu. Revo Capital’in portföyünde 2014 yılında yatırım yaptığı bulut bilişim şirketi Skyatlas’ın yanı sıra Sonarworks, Zizoo, transferGo, Trusturk, Getir, Logiwa, Figopara, V-Count, Digiform, Peoplise, PayCore, Endeksa, Cosa, Foriba, Smpl., Onedio ve Paraşüt şirketleri bulunuyor.

Yatırım için hangi sektörler öne çıkıyor?



Bayrakdar, Revo Capital’in ikinci fonunun ilk etabının 41 milyon euro olduğunu ve EBRD ile Avrupa Yatırım Fonu’nun (EIF) yanı sıra EnerjiSA Enerji, Finberg, QNB Finansbank, Yıldız Ventures gibi kurumsal yatırımcıların desteğini aldığını kaydetti. Bu fon ile de özellikle bulut servislerin ana yatırımcısı olacaklarını söyleyen Bayrakdar, “İkinci olarak fintechleri çok seviyoruz ve bu konuda yatırım sürecek. Ayrıca pazar yerlerine yatırımlarımız devam edecek. Koronavirüs sağlık teknolojilerini de öne çıkardı. İkinci fonun belli bir kısmını sağlık teknolojilerine ayıracağız. Ve fonumuzun yüzde 65’ini Türkiye’ye, yüzde 35’ini Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerine yatıracağız. Yurtdışı şirketlerine yatırım yaptığımızda Türkiye en hızlı büyüyen pazarları oluyor ve ekonomiye de katkı yapıyoruz” şeklinde konuştu.