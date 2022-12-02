Reynaers Aluminium, üçüncü showroomunu Ankara’da hizmete açtı

Yenilikçi ve sürdürülebilir ürünleriyle yapılara konfor ve güvenlik kazandıran Belçika merkezli Reynaers Aluminium, Türkiye’de büyümeye ve hizmet alanını genişletmeye devam ediyor. Reynaers’ın yeni showroomu, Ankaralılarla buluştu. Açılış, Reynaers Aluminium’un iş ortaklarından oluşan yaklaşık 50 kişilik davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Beytepe Mahallesi’nde konumlanan showroom, Reynaers Aluminium’un İstanbul ve Bodrum’dan sonra Türkiye’de yer alan üçüncü showroomu olma özelliğini taşıyor.

3 katlı 400 m2 alana sahip olan showroomda pencere, kapı, cephe kaplaması ve katlanır kapı gibi Reynaers’ın sunduğu pek çok ürün ve çözümler yer alıyor. Kullanıcılara bir deneyim alanı sunan showroomda ziyaretçiler ürünler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olurken, bir yandan da kendilerini ev ortamındaymış gibi hissederek ürünleri deneyimleme imkanı elde edebiliyor.

Şirket, ürün, çözüm ve teknolojileriyle Ankaralı iş ortaklarına sağladığı hizmeti, yeni showroom ile birlikte daha da ileri taşımayı hedefliyor.