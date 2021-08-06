Reysaş GYO, yeni depo için 82 milyon TL’ye arsa satın aldı

Reysaş GYO, Vona Holding'e ait Kocaeli’deki arsayı KDV dahil yaklaşık 82,2 milyon liraya satın aldı.

Konuya ilişkin Reysaş GYO’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimizin 03/08/2021 tarih ve 660 nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Köyü 317 Ada 14 Parsel üzerinde bulunan Vona Holding A.Ş.'ye ait 34.477,19 m2'lik arsa KDV dahil 82.220.630 TL bedel ile peşin olarak satın alınmıştır. Söz konusu arsa piyasada ciddi miktarda lojistik depo ihtiyacı olması nedeniyle satın alınmış olup, arsa üzerine mevcut ve yeni müşterilerimiz için toplam 55.0000 m2'lik lojistik depo yapılması planlanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.