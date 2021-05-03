Rgand, aracısız ürün satma platformunu hizmete sundu

Rgand.com, gıda üreticileri ve yiyecek hizmeti veren işletmeler arasında otomatik ürün tanıtım platformu olan 'Sample Box Marathon'u hizmete sundu. Distribütör ve aracıları aradan çıkartan hizmet ile gıda üreticileri ve yiyecek hizmeti veren işletmeler arasında doğrudan satışların gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

26 bin 385 HoReCa (yiyecek, içecek ve konaklama sektörü) işletmesinin bulunduğu ABD'de Sample 'Box Marathon' ile üreticilerin numuneleri ilk etapta New York, Miami ve Boston'daki restoranlara gönderildi. 'Sample Box Marathon' kutularındaki numuneleri alan işletmeler, istedikleri takdirde platform üzerinden yorum yapabilecek ya da ürün satın alımını gerçekleştirebilecek.

Sample Box Maratonun'un dünya çapındaki gıda üreticilerinin tanıtım faaliyetleri ve yeni doğrudan alıcılar bulmaları bakımından zaman ve paradan tasarruf etmelerini sağlayarak, onları ilgi odağı haline getirmek için harika bir fırsat olduğunu belirten Rgand.com CEO’su Rovshan Rasulov, “COVID’in restoran ve konaklama sektörleri üzerindeki tahrip edici etkilerine karşı, yiyecek üreticileri ile restoranları yüz yüze ve aralarında başka hiçbir aracı olmadan bir araya getirmek üzere bir pazar yeri kurduk. Platformumuzda üreticiler, eğlenceli bir süreçle ürünlerinin satışları için yeni işletmeler buluyor. İşte maraton tam da bunu yapıyor. Misyonumuz içinde üreticilerin kendi numunelerinin yer aldığı 1 milyon kutuyu restoranlara göndermek, ürünlerini tanıtmak ve her iki tarafın ilk kez doğrudan ticaret yapmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.