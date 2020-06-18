Rhenus’taki hızlı büyüme yeni yatırımın önünü açtı

18 Haziran 2020

BARIŞ SEDEF/ İSTANBUL

Türkiye’de büyümesini hızlandıran Rhenus Lojistik, yeni yatırımlara hazırlanıyor. Rhenus Lojistik Türkiye Ülke Müdürü Oğuzhan Aydın, 2020’nin ilk beş aylık verilere göre geçen yılın aynı dönemine göre iş hacmi, ciro ve karlılıkta üç katlık büyüme kaydettiklerini açıkladı.

Oğuzhan Aydın, yaptıkları taşımaların yüzde 80’lik kısmının ihracat taşımalarından oluştuğuna işaret ederek, “Biz firma olarak Türkiye’nin büyüdüğü pazarlarda strateji geliştiriyoruz” dedi. Son üç yıllık dönemde hızlı bir büyüme ivmesi yakaladıklarını ifade eden Aydın, “Bu büyüme oranlarına bakarsak, 2018 yılında 2017’ye göre ciro, iş hacmi ve karlılıkta 12 kat büyüdük. 2019 yılında 2018’e göre dört kat, 2020’de de şuan ki rakamlara ve mali tablolara göre 2019 yılına nazaran üç katlık bir büyüme gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

İzmir, Gaziantep ve Kayseri’de ofis açacak

Rhenus, İstanbul’da iki ofis ile faaliyet gösteriyor. Hadımköy bölgesinde yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alanda deposu bulunan şirket, İstanbul’un yansı sıra Bursa, Ankara, Mersin ve Adana’da ofisleri bulunuyor. Şirket, Türkiye’de İstanbul dışı pazarlarda da büyümek istiyor. Oğuzhan Aydın, “2020 sonunda faaliyete almayı planladığımız üç yeni ofisimiz var. Bu ofisler; İzmir, Kayseri ve Gaziantep’te olacak. Ayrıca bu kentlerden doğrudan Avrupa Birliği ülkelerine karayolu parsiyel hizmetimiz de olacak. Böylece 8 ofisle Avrupa’ya karayoluyla doğrudan parsiyel hizmeti verirken bu sayı 2021’de 11’e çıkacak” dedi. Özellikle karayolu taşımacılığına yapılan yatırımların büyümede etkili olduğunu söyleyen Aydın, “Yaptığımız taşımalarda otomotiv yan sanayi ürünleri bizim için ilk sırada yer alıyor. Sonrasında tekstil sonrasında ise makine sektörü geliyor. İthalatta ise kimyasal taşımalarda daha etkin bir yerdeyiz” diye konuştu. Çin’den Türkiye’ye yapılan demiryolu taşımacılığı servisini de verdiklerini anlatan Aydın, “Türkiye’de intermodal taşımalarda daha etkin olabilmek adına 2021’de 200 adet 45’lik konteyner alımı yapacağız. Bu alımları Rhenus Equipment ekibimizle gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

5,5 milyar euro işlem hacmine sahip

Firma olarak 2019 yılı itibarı ile dünya genelinde 33 bin çalışanı ve 5,5 milyar euro işlem hacmine sahip olduklarına değinen Aydın, “Dünya’daki lojistik şirketleri içerisinde de hacim olarak ilk 10 şirket arasında yer alıyoruz. Son üç yılda ise firmamız 10 bin kişiyi daha istihdam etti. Özellikle yatırımlarla elde edilen kârları yeni yatırımlarda kullanılmak üzere değerlendiriyoruz” dedi.

Yatırımlarını ülke bazında pazar açıklarının olduğu bölgelerde lokal satın alımlarla gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Aydın, “Şirket olarak globalde, 2019 ve 2020 yıllarında Güney Afrika bölgesinde önemli satın almalar gerçekleştirdik. Benzer bir stratejiyi Amerika kıtasında da gerçekleştiriyoruz. Faaliyetlerimiz dünya genelinde 750 ofis ve 50’nin üzerinde ülkede devam ediyor” bilgisini verdi. Taşımalarının yüzde 45’lik kısmının deniz yoluyla gerçekleştiğinin altını çizen Aydın, “Deniz yolunu yüzde 30 ila kara ve yüzde 25 ile hava yolu taşımacılığı takip ediyor”dedi. Diğer taraftan COVID-19 döneminde hava taşımalarındaki navlunlarda ciddi artışlar yakalandığını, bu durumun kendilerine olumlu yönde yansıdığını da kaydetti.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alacak



2020 yılından itibaren Avrupa bölgesindeki karayolu taşımalarına odaklandıklarını ifade eden Rhenus Karayolu Taşımacılığı Direktörü Korcan Tuğrul, “Avrupa Birliği’ne başta Batı Avrupa olmak üzere her hafta ve neredeyse her gün çıkışlarımız oluyor. Depolarımızdan çıkışları da YYS sertifikası kapsamında 2021 yılında yapmayı hedefliyoruz. Burada ihracatçının da zaman kaybının önüne geçerek ayrıca bir avantajın elde edilmesini planlıyoruz” ifadelerine yer verdi. Yetkilendirilmiş Gümrük Statüsü belgesini ise 2021 yılının başında almayı öngördüklerine işaret eden Tuğrul, “Bu alanda fizibilite çalışmalarımızı da yaptık. Bu belge ile karayolu taşımalarımızda müşterilerimize zaman ve maliyet açısından ciddi avantajlar sağlayacağız. Diğer taraftan 2021’de faaliyete alınacak yatırımlarla vermiş olduğumuz hizmetler içerisinde karayolunun ağırlığı artacak” değerlendirmesinde bulundu.



