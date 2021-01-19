Rio Tinto'nun demir cevheri üretimi 4. çeyrekte arttı

Rio Tinto’nun, Çin'deki endüstriyel faaliyetin artmasına paralele olarak, dördüncü çeyrek demir cevheri sevkiyatları yüzde 2.4'lük bir arttı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin demir cevheri ithalatı, COVId-19 salgınının etkisindeki ekonomik toparlanmayı tetiklemek için altyapıya büyük harcama yaptığı için 2020'de rekor seviyeye ulaştı.

Rio Tinto'dan yapılan açıklamada, "Çin'de sanayi sektörü toparlandı ve şu anda teşvikin hızla yayılması nedeniyle COVID-19 öncesi seviyelerde" dedi.

Kaynak: Matriks