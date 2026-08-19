Riskleri doğru analiz eden markalar büyüyecek

Gümüştepe, “2026’nın ilk yarısında, geçtiğimiz yıl yakaladığımız büyüme ivmesini koru­yarak güçlü performansımızı sürdür­dük. Yeni mağazalarımız, hayata ge­çirdiğimiz operasyonlar ve farklı satış kanallarına yönelik yatırımlarımızla hem yurt içinde hem de yurt dışında büyümeye devam ediyoruz.

Bununla birlikte perakende sektöründe denge­lerin yeniden şekillendiği bir dönem­den geçiyoruz. Artan kira, insan kay­nağı ve operasyon maliyetleri, sektö­rün kârlılık marjları üzerinde önemli bir baskı yaratıyor. Bu dönemde riskle­ri doğru analiz ederek tehditleri fırsata dönüştürebilen markaların büyüme­lerini sürdüreceğine inanıyoruz” dedi.

“Kadın koleksiyonu, büyümenin yeni lokomotiflerinden biri oldu”

LUFIAN’dan yapılan açıklamada şir­ketin 2026 yılının ilk yarısında büyü­me performansını sürdürerek yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, “Yeni mağa­zalar, yeni operasyonlar ve farklı satış kanallarıyla faaliyet alanını genişleten şirket, uluslararası pazarlardaki var­lığını güçlendirecek stratejik adımlar atıyor.

Hazır giyim sektöründe marka kimliği, kaliteli ürün anlayışı ve sürdü­rülebilir büyüme vizyonuyla öne çıkan LUFIAN, yurt içinde ve yurt dışında 200’ün üzerinde mağazası, 400’ün üze­rinde toptan satış noktası ve binlerce çalışanıyla faaliyet gösteriyor” denildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen LU­FIAN Yönetim Kurulu Başkanı Meh­met Emin Gümüştepe, şirketin ulusla­rarası pazarlarda uzun vadeli ve kalı­cı değer yaratmayı hedeflediğini ifade etti.

LUFIAN’ın büyüme stratejisin­de kadın koleksiyonunun giderek daha güçlü bir yer edindiğini kaydeden Gü­müştepe, “Kadın koleksiyonuna yakla­şık üç yıl önce yatırım yapmaya başla­dık ve bugün toplam ticaretimizin yüz­de 15’ini kadın kategorisi oluşturuyor. Erkek giyimde yıllar içinde oluşturdu­ğumuz bilgi birikimini ve güçlü marka konumumuzu kadın kategorisine de taşıdık. Bugün kadın koleksiyonumuz, kendi büyüme dinamiğini oluşturan ve şirketimize önemli katkı sağlayan stra­tejik iş kollarımızdan biri haline geldi. Önümüzdeki dönemde ürün çeşitliliği­mizi ve mağaza deneyimimizi geliştire­rek kadın koleksiyonumuzu uluslarara­sı pazarlarda da daha güçlü bir noktaya taşımayı hedefliyoruz” dedi.

“En büyük hedef Amerika’da kalıcı konum elde etmek”

Uluslararası büyümelerini doğru­dan yatırımların yanı sıra franchise ve master franchise iş birlikleriyle sürdür­düklerini anlatan Gümüştepe, “İtalya merkezli önemli görüşmeler yürütüyo­ruz; bu yıl altyapımızı tamamlayarak Avrupa’daki büyümemize hız vermeyi hedefliyoruz. Rusya’da şirketleşmemi­zi tamamladık ve bu yıl üç mağazamızı kendi yatırımımızla açıyoruz. En büyük hedeflerimizden biri ise Amerika pa­zarında güçlü ve kalıcı bir konum elde etmek. Türkiye’nin tekstilde daha faz­la katma değer yaratmasının yolu mar­kalaşmaktan ve güçlü Türk markalarını dünya pazarlarına taşımaktan geçiyor. Biz de LUFIAN’ı global ölçekte büyü­türken ülkemiz adına daha fazla değer üretmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.