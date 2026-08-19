Riskleri doğru analiz eden markalar büyüyecek
Perakende sektörünün son iki yılda önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkat çeken LUFIAN Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Gümüştepe, mevcut mağazaların verimliliğinin de büyüme performansının önemli göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.
Gümüştepe, “2026’nın ilk yarısında, geçtiğimiz yıl yakaladığımız büyüme ivmesini koruyarak güçlü performansımızı sürdürdük. Yeni mağazalarımız, hayata geçirdiğimiz operasyonlar ve farklı satış kanallarına yönelik yatırımlarımızla hem yurt içinde hem de yurt dışında büyümeye devam ediyoruz.
Bununla birlikte perakende sektöründe dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. Artan kira, insan kaynağı ve operasyon maliyetleri, sektörün kârlılık marjları üzerinde önemli bir baskı yaratıyor. Bu dönemde riskleri doğru analiz ederek tehditleri fırsata dönüştürebilen markaların büyümelerini sürdüreceğine inanıyoruz” dedi.
“Kadın koleksiyonu, büyümenin yeni lokomotiflerinden biri oldu”
LUFIAN’dan yapılan açıklamada şirketin 2026 yılının ilk yarısında büyüme performansını sürdürerek yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, “Yeni mağazalar, yeni operasyonlar ve farklı satış kanallarıyla faaliyet alanını genişleten şirket, uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirecek stratejik adımlar atıyor.
Hazır giyim sektöründe marka kimliği, kaliteli ürün anlayışı ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla öne çıkan LUFIAN, yurt içinde ve yurt dışında 200’ün üzerinde mağazası, 400’ün üzerinde toptan satış noktası ve binlerce çalışanıyla faaliyet gösteriyor” denildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen LUFIAN Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Gümüştepe, şirketin uluslararası pazarlarda uzun vadeli ve kalıcı değer yaratmayı hedeflediğini ifade etti.
LUFIAN’ın büyüme stratejisinde kadın koleksiyonunun giderek daha güçlü bir yer edindiğini kaydeden Gümüştepe, “Kadın koleksiyonuna yaklaşık üç yıl önce yatırım yapmaya başladık ve bugün toplam ticaretimizin yüzde 15’ini kadın kategorisi oluşturuyor. Erkek giyimde yıllar içinde oluşturduğumuz bilgi birikimini ve güçlü marka konumumuzu kadın kategorisine de taşıdık. Bugün kadın koleksiyonumuz, kendi büyüme dinamiğini oluşturan ve şirketimize önemli katkı sağlayan stratejik iş kollarımızdan biri haline geldi. Önümüzdeki dönemde ürün çeşitliliğimizi ve mağaza deneyimimizi geliştirerek kadın koleksiyonumuzu uluslararası pazarlarda da daha güçlü bir noktaya taşımayı hedefliyoruz” dedi.
“En büyük hedef Amerika’da kalıcı konum elde etmek”
Uluslararası büyümelerini doğrudan yatırımların yanı sıra franchise ve master franchise iş birlikleriyle sürdürdüklerini anlatan Gümüştepe, “İtalya merkezli önemli görüşmeler yürütüyoruz; bu yıl altyapımızı tamamlayarak Avrupa’daki büyümemize hız vermeyi hedefliyoruz. Rusya’da şirketleşmemizi tamamladık ve bu yıl üç mağazamızı kendi yatırımımızla açıyoruz. En büyük hedeflerimizden biri ise Amerika pazarında güçlü ve kalıcı bir konum elde etmek. Türkiye’nin tekstilde daha fazla katma değer yaratmasının yolu markalaşmaktan ve güçlü Türk markalarını dünya pazarlarına taşımaktan geçiyor. Biz de LUFIAN’ı global ölçekte büyütürken ülkemiz adına daha fazla değer üretmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.