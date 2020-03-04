Rixos Premium Saadiyat Island'ın çözüm ortağı Hotelya oldu

04 Mart 2020

Hakan KILIÇ

Dünyaca ünlü otel projelerine imza atan Hotelya’nın yeni adresi Abu Dhabi oldu. Butik hizmet anlayışı ile her proje ve konsept için, özgün, hızlı ve kaliteli üretim yapabilen Hotelya, bu kez Rixos Premium Saadiyat Island otelinin çözüm ortağı oldu. Osmanlı-Türk temasının ağırlıkla işlendiği otelin, ortak kullanım alanları, balo salonu, kral daireleri, SPA ve restoranlarına ait tüm hareketli ve sabit mobilyaları Hotelya imzası taşıyor.

8 ay gibi kısa bir sürede toplamda 4 bin 200 parça mobilya üretip, montaj ve kurulumunu gerçekleştiren Hotelya, tamamen bu projeye özel tasarlanmış 250’ye yakın farklı modele hayat verdi. Ultra lüks, klasik ve modern tarzda olmak üzere farklı konseptlere sahip binlerce mobilyayı çöl kıyısına inşa edilmiş lüks bir otele taşıyan Hotelya, Türk mobilyası adına büyük bir başarıya imza atmış oldu.