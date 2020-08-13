Rize sahiline 5 yıldızlı tesis

13 Ağustos 2020

Cengiz Holding’ten yapılan açıklamaya göre, holding tarafından Rize’de inşa edilen Ricosta Hotel cumartesi günü hizmete girecek. Otelin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı bekleniyor.

300 yatak kapasitesine sahip otelin turizm açısından bölgede önemli bir eksikliği kapatmasının beklendiği belirtilen açıklamada, tesisin yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, 160 milyon lira yatırım ile kurulan otelin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde turizm sektöründe stratejik bir öneme sahip olması öngörülüyor.

Trabzon Havalimanı’na 60, Rize-Artvin Havalimanı'na ise 32 kilometre uzaklıktaki otel, yayla turizminde ilk durak noktası olarak da yerli turizme katkı sunacak. 138 oda ve 300 yatak kapasitesine sahip Ricosta Otel, denize sıfır konumuyla dikkat çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ricosta Hotel Genel Müdürü Necdet Vural, otel ile bölgedeki önemli bir boşluğu dolduracaklarını ifade etti.

Vural, otelin Rize merkezde bulunduğunu anımsatarak, “Trabzon Havaalanı’na 60 kilometre, Ayder Yaylası’na 90 kilometre ve Uzungöl’e 63 kilometre uzaklıktayız. Bu özellikleri ile hem yayla turizminde ilk adım olacağız hem de iş dünyası tarafından da tercih edileceğiz. Sadece Rize için değil bölgesel olarak da tercih edilen bir tesis olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.