RJ Models Türkiye, projelerin ruhunu ve vizyonunu maketlere taşımaya devam ediyor

2025 yılında kıyasıya rekabetin hüküm sürdüğü iş dünyası, üretimden pazarlamaya kadar her alanda güçlenmek için yeni yöntemlerin arayışına girdi.

Beklenen çözüm, 3 boyutlu bir kaynaktan geldi. RJ Models Türkiye, bir şehrin, ilçenin ya da projenin ruhunu, tarihini ve vizyonunu yansıttığı maketleriyle gayrimenkulden mimarlığa, endüstriyel projelerden şehir planlamalarına kadar farklı sektörlerin geleceğine yön veriyor. Bugüne kadar bölgesinde 500’den fazla çalışmaya imza atan şirket, projelerin daha iyi anlaşılmasını sağlamakla kalmayarak bu maketleri yatırımcılar, müşteriler ve yetkililer için güçlü bir sunum aracına dönüştürüyor.

“Projenin ruhunu, vizyonunu ve potansiyelini gözler önüne seriyoruz”

Maketlerin kurumlara birçok faydasının olduğunun altını çizen RJ Models Türkiye Bölgesel Ortaklarından Uğur Maslamani, şu açıklamayı yaptı: “Bir proje, hayalden gerçeğe doğru yolculuğa çıktığında, maketler bu yolculuğun pusulası oluyor. Soyut fikirleri somut birer gerçeğe dönüştürerek projenin ruhunu, vizyonunu ve potansiyelini gözler önüne seriyor. Maketler sayesinde, tasarımın her bir detayı incelenebiliyor ve geliştirilebiliyor. Bu avantajlar, kararların daha hızlı ve doğru bir şekilde alınmasını sağlıyor. Zaman ve maliyetten tasarrufu ettiriyor. Ancak maketler gücünü sadece tasarımcılarından da almıyor. Bir maketin amacına ulaşabilmesi için teknolojinin yanı sıra, ince işçiliği yapabilen bir ekibin yer alması gerekiyor. Biz de tam bu noktada rakiplerimizden ayrışıyoruz.”

“Sadece maket yapmıyor, hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz”

RJ Models Türkiye olarak, kendilerini rakiplerinden ayıran birkaç temel unsurun bulunduğunu söyleyen Uğur Maslamani, “Küresel ölçekte en gelişmiş lazer kesim ve CNC makinelerimizle, her projede benzersiz detay seviyesine ulaşıyoruz. Çin'den Avrupa'ya, Ortadoğu'dan Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada, dev projelerde edindiğimiz uluslararası tecrübemizle, her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazırız. Dünyanın en büyük maket üretim şirketlerinden biri olan RJ Models'in gücüyle sadece büyük değil, aynı zamanda en hızlı ve esnek çözümleri de sunuyoruz. Karmaşık projelerde bile, kısa sürede yüksek kaliteli sonuçlar üretme kapasitemizle müşterilerimizin beklentilerini aşmayı hedefliyoruz. Yaptığımız her maketle hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Uzmanlık ve deneyimimizin getirdiği tüm avantajlarla birlikte geniş bir topluluğa hitap ediyoruz. Karma kullanım projeleri ve şehir planlama maketleri, en çok talep gören hizmetlerimiz arasında yer alıyor. Rezidansların, ofislerin, alışveriş merkezlerinin ve otellerin uyumlu birlikteliğini yansıtan karma projeler ve şehirlerin geleceğini şekillendiren maketler, büyük yatırımcıların ve şehir plancıların projelerinin potansiyelini en iyi şekilde sergilenmesini sağlıyor. Bu projeler, işlerin vizyonlarını somutlaştırmak ve satış süreçlerini hızlandırmak istemeleri nedeniyle özellikle tercih ediliyor. Örneğin Özbekistan'ın başkenti Taşkent'in genişletilme projesi olan Yeni Taşkent (Yangi Toshkent) için ürettiği maketlerden biri, mart ayının ortasında Fransa’daki MIPIM Fuarı’nda sergilenirken, benzer projeleri geçtiğimiz yıllarda Türkiye için de yaptık.”

Türkiye için yaptıkları projeler de MIPIM’de sergilendi

Dünyanın en büyük emlak ve gayrimenkul fuarı olan MIPIM’de sergilenen 98 metrekare büyüklüğündeki İstanbul ve Göbeklitepe maketlerinin yanı sıra, bugüne kadar birçok başarılı projeye imza atan RJ Models Türkiye, İstanbul Havalimanı, Galataport, Tersane İstanbul, Beyoğlu Kentsel Dönüşüm Maketi ile projelerin ve şehirlerin portresini bu maketlere taşıdı.

Tüm projelerde bazı temel yaklaşımları uyguladıklarını aktaran RJ Models Türkiye Bölgesel Ortaklarından Hakan Özkan, prensiplerini şöyle sıraladı: “Her bir maket, bizim için bir sanat ve mühendislik eseri anlamına geliyor. Süreç müşterimizle ilk görüşmemizle başlıyor, onların vizyonunu ve beklentilerini anlamakla devam ediyor. Ardından, maketin ölçeğini belirleyip konsepti geliştiriyoruz. Projenin ruhunu yansıtacak bir çerçeve oluşturuyoruz. Her detayı titizlikle tasarlıyoruz. Lazer kesim, 3B baskı ve el işçiliği gibi ileri teknikleri kullanarak tüm parçaları özenle üretiyoruz. Aydınlatma ve hareketli bileşenler ekleyerek makete adeta can veriyor, interaktif unsurlarla etkileşimi artırıyoruz. Son adımda ise uluslararası nakliyeye uygun kutulama ve lojistik hizmetimizle maketi güvenle yerine ulaştırıyor, kurulumunu yerinde gerçekleştiriyoruz.”

Gelecekteki Mars kolonilerini maketleştirmek istiyorlar

İkonik ve global ölçekte tanınan projelerin maketlerini yapmayı her zaman heyecan verici bulduklarını vurgulayan RJ Models Türkiye Bölgesel Ortaklarından Uğur Maslamani, sözlerini şöyle sonlandırdı: “2025’te vizyonumuzu daha da genişletiyor ve hedeflerimizi netleştiriyoruz. En büyük önceliğimiz, maket sektöründe devrim yaratacak interaktif teknolojilere yatırım yapmak. Müşterilerimize projelerini sadece görmekle kalmayıp, aynı zamanda deneyimleyebilecekleri, etkileşimde bulunabilecekleri bir platform sunmayı amaçlıyoruz. New York, Dubai veya Singapur gibi büyük metropollerin master plan maketleri üzerinde çalışmak istiyoruz. Ayrıca, NASA’nın uzay üsleri veya gelecekteki Mars kolonileri gibi bilim kurguya yakın projeler de bizi çok heyecanlandırıyor.”