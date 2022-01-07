RMA Group, Altınay Modifikasyon'u satın aldı

RMA Automotive, 30 yılı aşkın üretim tecrübesiyle, modifiye edilmiş özel araçların önemli bir küresel tedarikçisidir. Gelişmiş mühendislik tecrübesi ve yüksek kalite standartları, RMA'yı çeşitli uygulamalara ve müşteri ihtiyaçlarına uygun, sağlam ve dayanıklı araçlar kategorisinde pazara hakim bir lider haline getirmiştir. Hükümetler, uluslararası yardım kuruluşları ve çok uluslu şirketler gibi büyük filo müşterileri, RMA'nın büyük ölçekli kapasitesine ve yüksek kalite standartlarına güvenmektedir.

RMA, Ford Motor Company ile uzun süredir devam eden bir ilişkiye sahip olup Ford Onaylı Araç üstyapı üreticisi.

Altınay Teknoloji Grubu, Türkiye'de yaklaşık 30 yıldır faaliyet göstermekte olup, endüstriyel robotlu otomasyon ve üretim teknolojileri, havacılık, savunma, enerji depolama teknolojileri ve araç üst yapı işleri gibi farklı alanlarda uzmanlaşmıştır. Grub’un Altınay Modifikasyon firması araç üst yapı işleri konusunda, Kocaeli, Ford Otosan fabrikasının bitişiğinde bulunan modern tesisiyle, ticari araçlar için köklü bir modifikasyon ve üretim merkezidir. Mevcut üretimi yılda 40.000'den fazla araç olup, Ford Otosan tarafından üretilen Ford Transit araçları için kişiselleştirme konusunda uzmanlaşmıştır.

RMA Group’un Tuzla Serbest Bölgede faaliyet gösteren, ticari araç modifikasyon şirketi RMA Otomotiv Türkiye, birleşme Sonrası Altınay Modifikasyon merkezine entegre edilecektir. RMA Türkiye, 2011'den bugüne Ford Transit üzerine ambulans, yardım ve geliştirme, tıbbi ve ticari nakliye araçları modifiye ederek, küresel filo müşterilerine ihracat faaliyeti göstermektedir. RMA Türkiye’nin Altınay ile entegrasyonu rekabet gücü ve üretim kapasitesinde önemli bir artışa yol açacaktır.

Yeni oluşum ile Avrupa Modifiye Ticari Araç pazarında faaliyet göstermek hedefleniyor.

RMA Group sahibi ve CEO’su Kevin Whitcraft; “Hakan Altınay, sıfırdan çok saygın ve başarılı bir şirket inşa etmiş ve Ford Otosan ile yakın ilişkiler kurmuştur. RMA Group, RMA Türkiye ve Altınay Modifikasyon birlikteliği, özellikle Ford Otosan'ın hizmet verdiği İhracat pazarlarında küresel büyüme için önemli fırsatlar sunmaktadır.” diye konuştu.

Altınay Teknoloji Grup Başkanı Hakan Altınay; “Altınay Modifikasyon olarak, RMA'nın mühendislik tecrübesinden, dağıtım ölçeğinden ve birçok pazarda Ford ile yakın ilişkisinin gücünden yararlanacak olmamız memnuniyet verici. Yeni oluşumda azınlık hissesini elimizde tutarak, gelecekteki başarıda üzerimize düşeni yapmaya ve bu büyük potansiyelden yararlanmaya devam etmek istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Yeni oluşumu değerlendiren ve ileriye dönük beklentilerini paylaşan, RMA Group Türkiye İcra kurulu Başkanı ve YK üyesi Burak Demirtaş; “Son 6 senesi Orta Asya ve Uzakdoğu’da olmak üzere, 10 yılı aşkın bir süredir çalışmakta olduğum RMA Group olarak, kendi ülkemde böyle bir yatırım kararına imza attığımız için çok mutluyum. Mevcut ve yeni müşterilere daha fazla opsiyon ve kişiselleştirme seçeneği, iyileştirilmiş kalite, daha kolay bulunabilirlik ve daha kısa müşteri teslim süreleri ile hizmet vermeyi hedefliyoruz” dedi.