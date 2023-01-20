RMK’nın yelkenli RO-RO gemisi rüzgar enerjisiyle çalışacak

Geminin inşası için açılan uluslararası ihaleyi kazanan RMK Marine, Fransız şirket Neoline Armateurs ile 28 Kasım 2022’de sözleşme imzaladı. Söz konusu sözleşme; önceki gün Fransa’nın Nantes kentinde tarafların katılımıyla gerçekleştirilen törenle kamuoyuna duyuruldu. 2025 yılında teslimi planlanan ve konsept ismi Neoliner olan 136 metre boyundaki RoRo gemisinde yüksek seviyeli entegrasyon ve otomasyon içeren navigasyon ve yelken donanımı kontrol sisteminin yanı sıra rüzgâr ve deniz koşullarını değerlendirerek optimum seyir rotası ve sürati belirleyen akıllı sensörler yer alıyor. Gemide ayrıca yelken donanımı ile seyir için uygun rota belirleme sistemi, hafif, dayanma gücü yüksek ve katlanabilir karbon fiber iki direk üzerine konumlandırılan özel malzemeden üretilmiş katlanabilir yelkenler de bulunuyor.

Toplamda 3000 m2’lik yelken alanı, 20 kişilik gemi personeli ve 12 yolcu kapasiteli yaşam mahalleri ile yaşam destek sistemlerine sahip Neoliner’ın 6300 tonluk kargo taşıma kapasitesi bulunuyor. Bu aynı zamanda 321 adet araba, 265 adet 20’lik konteyner veya 125 adet 40’lık konteynere eş değer kapasite olarak dikkat çekiyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan RMK Marine Genel Müdürü Adnan Nefesoğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tüm gemilerin karbon emisyonlarını 2030’a kadar yüzde 40, 2050’ye kadar yüzde 70 azaltma ve nihayetinde karbon sıfır olma hedeflerini belirlemişti. Biz de bu hedeflerle uyumlu bir şekilde çevreci ve karbon ayak izini azaltan teknolojileri hayata geçirdiğimiz projelerde kullanıyoruz. Öngörülen görev profiline göre yüzde 90’a varan oranda rüzgar enerjisinin itme gücüyle çalışacak ticari yelkenli Ro-Ro gemisi Neoliner’ın inşası için Neoline Armateurs ile imzaladığımız sözleşme de çevre dostu üretim anlayışımızın önemli bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.