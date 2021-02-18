Robinhood kripto para işlemlerine devam edecek

Çevrimiçi yatırım uygulaması Robinhood, kullancılarına yeniden kripto para işlemleri yapma imkanı sağlamayı hedeflediğini açıkladı.

Genellikle bireysel yatırımcıların kullandığı uygulama, platform üzerinden kripto para alım ve satım işlemleri yapılabileceğini ancak kullanıcıların bakiyelerini farklı cüzdanlara taşıyamayacaklarını açıkladı.

Robinhood, ocak ayında GameStop hisselerindeki rallinin piyasalarda oynaklığa neden olduğu gerekçesiyle kripto para işlemlerini geçici olarak durdurmuştu.

Diğer yandan, Blockchain veri izleyicisi Elliptic'in kurucu ortağı Tom Robinson, en büyük Dogecoin varlıklarının Robinhood’un olduğunu iddia etti. Robinson, Dogecoin depolama için kullanılan ilk dijital cüzdanın oluşturulmasının, Robinhood'un müşterilerine Dogecoin işlemleri sunmasına paralel olduğunu belirtti.