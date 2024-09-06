Roborock yeni modellerini IFA 2024 Fuarı'nda tanıttı

Markanın Qrevo Curv, Qrevo Edge, Qrevo Slim, H5 ve Zeo Lite ürünlerinin tanıtıldığı fuar konusunda değerlendirmede bulunan Roborock Başkanı Mr. Quan, "IFA 2024'teki lansmanımızla akıllı ev temizliğinde devrim niteliğinde bir değişimin öncüsü olmanın heyecanını bir kez daha yaşıyoruz. Bu yıl, Roborock'un 10. yıl dönümünü kutluyoruz. Bir start-up olarak başladığımız bu yolculuğumuzda akıllı ev teknolojilerinde lider olan küresel bir şirkete dönüştük” dedi.

Sektörün ilk AdaptiLift yapılı modelleri: Qrevo Curv ve Qrevo Edge

Roborock Qrevo Curv ve Qrevo Edge modelleri sektörde bir ilk olarak kabul edilen AdaptiLift yapısı ile öne çıkıyor. Bu yapı, bağımsız olarak ayarlanabilen üç tekerlekli kontrol (sol ve sağ ana tekerlekler ile omni-tekerlek) sistemi ile robot süpürgelerin temizlik sırasında 10 mm'ye yükselmesine olanak tanıyor. Bu sayede, orta-uzun kıllı halıları temizleyip, 4 cm yüksekliğindeki çift katmanlı eşikleri geçebiliyor.

Her iki modeldeki 18,500 Pa HyperForce güçlü emiş gücü, FlexiArm™ teknolojisine sahip yan fırça ve mop ile köşelere sorunsuz bir şekilde ulaşarak temizlik verimliliğini önemli ölçüde artırıyor. Her iki model de multifonksiyonel istasyon 3.0 ile birlikte geliyor. 75°C sıcak mop yıkama özelliği ile döner moplarda bakterilerin yüzde 99.99'dan fazlası temizleniyor.

Ürünler günlük yaşamı kolaylaştıran teknolojisiyle ön planda

Gelişmiş navigasyon ve engel tanıma teknolojisi ile en zor noktalara ulaşabilen Qrevo Slim; güçlü ve hassas kablosuz süpürge ile gelişmiş filtrasyona sahip H5; dünyanın ilk Zeo-cycle teknolojisine sahip çamaşır yıkama ve kurutma makinesi Zeo Lite, fuarın en çok dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor.