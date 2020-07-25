"Robot kullanabilen işsiz kalmayacak"

25 Temmuz 2020

Sosyal sorumluluk projesi olarak kurdukları Tezmaksan Akademi üzerinden ücretsiz robot eğitimleri verdiklerini söyleyen Tezmaksan Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, robotların bugün üretimde yüzde 10 görev üstlendiğini, 2025 yılında bu oranın yüzde 45'e çıkacağını, dolayısıyla robot ve otomasyonla ilgili iş kollarının çok önemli bir hale geleceğini ifade etti.

Robot kullanımı arttıkça yeni mesleklerin ortaya çıkacağını belirten Aydoğdu, “2018 verilerine göre dünyada kurulu robot sayısı 2,5 milyon adete ulaştı. Robotların kullanım alanlarının yeni endüstri sahalarıyla birlikte artması sonucu 2018 yılında 420 bin olan yıllık satış adedinin 2025 yılında 3,4 milyona çıkması bekleniyor. Robot kullanımının artmasının insanların işlerini elinden alacağı gibi hem doğru hem de yanlış bir yanılgı var. Teknolojik ilerlemeler insanın üretim sürecinde ortaya koyduğu katma değerin ve zanaatkarlığın yerini alamıyor. Ancak diğer yandan, üretim süreçlerinde sürekli tekrar eden, manuel yapılan, zorlu ya da riskli işlerde robot kullanmak hem iş güvenliği sağlıyor hem de kaliteyi artırıyor. Zorlu, riskli ve rutin işleri robotların yaptığı için insanlar daha yaratıcı süreçlerde görev aldığı bir dönem hızla yaklaşıyor.” dedi.

"Robot operatörlüğü kıymetli bir noktaya gelecek"

Artan robotlaşma ile mesleklerin yeniden şekilleneceğine işaret eden Hakan Aydoğdu, iş kolları arasında robot operatörlüğünün önemli bir noktaya geleceğini söyledi. Robot operatörlerinden ise tüm değişkenliklere göre robot ve CNC takım tezgahı makinelerini tekrardan programlayacak becerilere sahip olmasının beklenildiğini aktaran Aydoğdu, "Sanayide önemi hızla artacak olan bir diğer meslek ise ‘otomasyon danışmanlığı’ olacak. Bu iş kollarında aranan becerilere sahip olarak mezun olan her genç, çok kolay iş bulacak. Doğru donamlara sahip her robot operatörü ya da otomasyon danışmanı işletmelerin daha verimli çalışmasını sağlayacağı gibi daha hızlı robotlaşmasına da katkı sunacak. Tüm dünyada ve ülkemizde artık, robot kullanabilen, programlayan, yazılım çözümleri ve otomasyon sistemleri geliştiren, uygulayan, hayata geçiren, dijital alt yapıları oluşturan, bu konuda uzmanlaşan başka bir iş gücüne ihtiyaç olacak." diye konuştu.

Ücretsiz robot kullanım eğitimleri veriyor

Tezmaksan Akademi olarak sanayinin kalifiye iş gücü sorununa çözüm olmak, sanayi - üniversite, sanayi - meslek lisesi işbirliklerini artırmak için geniş bir alanda faaliyet yürüttüklerini belirten hakan Aydoğdu, gençlere sosyal sorumluluk projesi olarak ücretsiz eğitimler verdiklerini söyledi. Aydoğdu, “Bu sayede gençlerin robot teknolojisiyle tanışmalarını ve kullanma becerilerini geliştirmeye katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Geleceğin mühendis ve teknisyenlerinin doğru robot bilincine erişmelerini önemsiyoruz. Tezmaksan Akademi olarak, robot operatörlük eğitimleri başta olmak üzere pek çok farklı başlıkta eğitimler veriyoruz. " şeklinde konuştu.