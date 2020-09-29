Robota talep arttı, Tezmaksan 2 milyon euro'ya şirket kurdu

29 Eylül 2020

Son dönemde geliştirdiği yerli ve milli robotlu otomasyon sistemi Cubebox, robot kontrol ünitesi ROBOCAM, üretimi uzaktan izleme ve verimlilik raporlama yazılımı Kapasitematik ile dikkatleri üzerine çeken Tezmaksan, bu alandaki yatırımlarına hız verdi. Şirket, robot, otomasyon ve dijital çözümlere yönelik hizmetlerini Hadımköy’de açtığı 3 bin metrekarelik yeni binasına taşırken, bu taraftaki çalışmalarını Tezmaksan Robot Teknolojileri ve Otomasyon şirketi altında topladı.

Grup şirketlerinin bu en yeni üyesi hakkında açıklama yapan Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, şirketin aldığı siparişlerle dört aylık çalışma takvimini şimdiden doldurduğuna dikkat çekti. Robot, otomasyon ve dijitalleşmede lider ülkelerin devri başladığını söyleyen Aydoğdu, "Türkiye’nin teknoloji partneri olarak ülkemizin güçlü bir şekilde bu yeni dönemde yer almasını istiyoruz. Bu noktada üzerimize düşeni yapacağız.” dedi.

Robotlu otomasyona talep 4 kat artınca ayrı şirket kuruldu

Rekabet gücü yüksek bir Türkiye'yi düşlediklerini ve bunun gerçekleşmesi için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini söyleyen Hakan Aydoğdu, robot, otomasyon ve dijitalleşmede lider ülkelerin devri başladığını ve Türkiye'nin de güçlü bir şekilde bu yeni dönemde yer almasını istediklerini vurguladı.

Sanayicinin de bunu istediğini belirten Aydoğdu, bunun artık bir tercih olmaktan çıkıp mecburiyet haline geldiğini ifade etti. Yatırım yapmanın zorlaştığı bir dönemden geçilmesine rağmen robotlu otomasyon çözümlerine yönelik talepte 4 kat artış yaşandığına dikkat çeken Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Tezmaksan Makine’nin robot otomasyon bölümünde yaşanan bu talep artışı karşısında çok daha büyük bir üretim alanına ihtiyaç doğdu. Robot ve otomasyona yönelik bütün çalışmalarımızı Türkiye’ye ve imalat sanayisine daha fazla destek olmak adına Tezmaksan Robot Teknolojileri ve Otomasyon şirketi altına topladık. Hadımköy’de 3000 metrekarelik yeni binasında Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine devam eden Tezmaksan Robot Teknolojileri ve Otomasyon şirketimiz aldığı yoğun siparişlerle önümüzdeki dört ayın çalışma takvimini doldurdu. Türkiye sanayisinde başlayan robot, otomasyon ve dijitalizasyon temelli dönüşüme ürün, hizmet ve çözümlerimizle destek olmaya devam edeceğiz.”

Sivas ve Konya’da da yatırım yapacak

2 milyon euro yatırım sermayesi ile kurulan şirketin beş yıllık stratejisi içinde Konya ve Sivas’a birer üretim tesisi açmak bulunduğunu açıklayan Hakan Aydoğdu, “Gelişkin bir sanayiye sahip olan ve bölgelerine ciddi katkı sağlayan Sivas ve Konya’ya ya üretimi taşıyarak yatırımmiktarını 10 Milyon Euro’ya çıkarmayı planlamaktayız. Tezmaksan Robot Teknolojileri ve Otomasyon şirketinin globalde de olmasını istiyoruz. Ülke olarak hepimizi gururlandıracak bu güzel gelişmeler için bir miktar daha beklememiz gerekecek.” diye konuştu.

"Robot yatırımlarında danışmanlık yapıyoruz"

Tezmaksan Robot Teknolojileri ve Otomasyon şirketinin faaliyet alanı içinde ürün ve sistem üretimi, kurulumu, Ar-Ge çalışmaları, danışmanlık ve özel çözümlerin bulunduğunu anlatan Hakan Aydoğdu, “Robotun kendisini üretme konusunda maalesef ülkemiz hala kendisine yeter seviyede değil; ancak katma değer robotun kendisi olmaktan çıkıp mühendislik eklenerek anahtar teslimi proje yapmaya geçti. Şirket olarak bu konuda oldukça başarılıyız. Fabrikaları çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde robot, otomasyon ve dijital alt yapı sistem ve çözümleriyle yeniden yaratıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"ROBOCAM ile birlikte operatörlerin program bilmelerine de gerek kalmadı"

Son olarak geliştirdikleri Cubebox, ROBOCAM ve Kapasitematik hakkında da bilgi veren Hakan Aydoğdu yerli ve milli robotlu otomasyon sistemi olarak geliştirdikleri Cubebox'ın verimliliği artırdığı gibi hatalı duruşa ve hataya izin vermediğine dikkat çekti. Aydoğdu, Cubebox'ın fabrikanın insansız çalışması gereken süreçlerinde de rahatlıkla kullanılabildiğini aktardı.

Türkiye kontrol ünitesi üretmediği için küresel piyasada ürünlerinin rekabetçiliğininistenen seviyede olmadığını söyleyen Aydoğdu, Tezmaksan olarak bu açığı kapatmak için robotları kontrol edebilme yeteneğine sahip yazılımın kapsamını genişlettiklerini ve böylece ROBOCAM'in ortaya çıktığını kaydetti.

Artık bütün robotlu makinelerde kontrol ünitesi olarak çok rahat bir şekilde kullanılabildiğine dikkat çeken Aydoğdu, "ROBOCAM ile birlikte operatörlerin program bilmelerine de gerek kalmadı. Robot, ROBOCAM ile kendi programını kendisi yapıyor. Bu operatöre kolaylık sağladığı gibi robotun referans tanımlama işlemleri esnasında kaybedilen zamanlar da minimize ediliyor. Kapasitematik ise üretimde verimliliği artırmak ve arızaları önceden saptayarak müdahale edebilmek amacıyla geliştirdiğimiz bir uzaktan izleme ve verimlilik raporlama sistemi. Dünyanın öbür ucun da olsa fabrikadaki üretim sürecinin takibini, yeniden düzenlenmesini ve daha verimli bir hale getirilmesini sağlayan Kapasitematik’i 5G teknolojisine uyumlu hale getirdik. Bu yazılım sayesinde 10 GB’lık veri saniyenin 0.001 (binde biri) hızında iletiliyor.” şeklinde konuştu.