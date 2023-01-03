Robotik fon yatırımcıyı ‘geleceğe ortak’ ediyor

Şirketten yapılan açıklamada, NASDAQ uzmanlığıyla seçilen global robotik teknoloji şirketleri ve yerli robotik teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı hedeflenen Robotik Teknolojileri Değişken Fon’la ‘dönüşüme yatırım’ yapma fırsatı sunulduğu aktarıldı. Global robotik pazarının yıllık yaklaşık yüzde 26 bileşik büyüme oranıyla 2026’ya kadar 250 milyar doları geçmesi beklendiğine işaret edilen açıklamada, “Ata Portföy de geliştirici, üretici ve hizmet sağlayıcı olarak sınıflandırılan yapay zekâ veya robotik alanındaki şirketlerden oluşturduğu Robotik Teknolojileri Değişken Fon ile ‘geleceğe ortak olma’ fırsatı sunuyor” denildi.

Söz konusu fon ile robotik teknolojiler, yapay zekâ, insansız araçlar, otomasyon, sağlık, tarım teknolojileri ve savunma sektörlerindeki şirketlere yatırım yapma fırsatı sunulduğu dile getirilen açıklamada, “Ata Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon, yüzde 70 global hisse senetleri ve ETF’ler, yüzde 30 ise yerli teknoloji hisse senetleri ve yatırım fonları şeklinde bir dağılıma sahip. Borsa İstanbul’dan kısmi kar realize edip, NASDAQ’taki dipten dönüşü değerlendirmek için uygun bir zaman olabilir. Dünyanın farklı borsalarında işlem gören şirketlere ‘tek fon’ ile yatırım yapma kolaylığı sağlayan Ata Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon, stratejik önemi her geçen gün artan robotik teknolojileri şirketlerine yatırım yapmaya olanak tanıyor.”

Fon’a herhangi bir yatırım alt limiti yok.