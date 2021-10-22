MURAT KÜÇÜK

Türkiye’nin dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında olmasına rağmen, otomasyon pazarında ilk 25 arasına giremediğini dile getiren Günmak Robot Satış Yöneticisi Ahmet Öztürk, “150 milyar dolarlık dünya otomasyon pazarında, sadece 995 milyon dolarlık hacme sahibiz. Gelişmiş ülkelerin gayri safi milli hasılalarında yüzde 0,5 ila 2 arasında değişen otomasyon pazarı, Türkiye’de binde 1,25’te kalıyor. Geriye dönük bu tabloyu olumsuz değerlendirmek yerine önümüzdeki fırsatlara odaklanmak daha doğru olacaktır. Çünkü son 15 yılda, zaman zaman inişli çıkışlı olsa da genellikle yükselen bir grafik var. Otomasyon sistemlerinin yoğun olarak kurulmaya başladığı 80’li yılların sonunda, yıllık ihracatımız 11-12 milyar dolar civarında iken bugün 200 milyar dolar aştı. 33 yılda 20 kat artış olmuş. İhracatımızı artırırken kilogram başına satış fiyatımızı da artıracak, yüksek katma değerli üretime odaklanmamız gerekiyor. Robotik yatırımlar ihracatımızı güçlendirecektir” dedi.

“Robotlar kimseyi işinden etmeyecek”

Siparişlerde ve üretimde sürekliliğe ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Ahmet Öztürk, nitelikli eleman istihdamında, süreklilik sağlayacak tedbirler alınması gerektiğinin altını çizdi. Üretimde, siparişlerin yetiştirilmesine odaklı anlayış yerine maliyetlerin azaltılmasına yönelik anlayışın kabul edilmesi gerektiğini savunan Öztürk, “Uygulama bazında uzmanlaşmış entegratör firma sayısının artması ile birlikte işletmelerde beklenen verimliliği sağlayacak robotik uygulamalara ihtiyacımız var. ‘Robotlar sebebiyle çalışanlar işini kaybedecek’ propagandasından uzaklaşmamız gerekiyor. İhraç ettiğimiz ürünlerin yeterli seviyede ileri teknoloji ihtiva etmesini sağlayacak iş alanlarına yatırım yapmamız gerekiyor. Bu sayede ihracatın ortalama kilogram fiyatını 1-1,50 dolardan 3-5 dolar seviyesine yükseltebiliriz” şeklinde konuştu.





Günmak pandemide kayıp yaşamadı

Günmak’ın önümüzdeki 1 yıllık süreçte endüstriyel robotlara yoğunlaşacağını söyleyen Robot Satış Yöneticisi Ahmet Öztürk, global pazarda daha güçlü olmak isteyen tüm üreticilerin robotlardan daha fazla faydalanmak istediğine dikkat çekti. Pandemi döneminde iş gücü ve müşteri kaybı yaşamadıklarını belirten Ahmet Öztürk, montaj otomasyonu ve satış sonrası faaliyet konularında cirolarını bir önceki yıla göre yüzde 20 artırdıklarını açıkladı. Otomotiv, beyaz eşya, elektrik-elektronik, gıda ve ambalaj sektörlerinin pandemide daha da öne çıktığını dile getiren Öztürk, “2021’in ilk 7 ayında ciro hedefimize ulaştık. Üretici firma olmadığımız için yakın zamanda planladığımız makine ve ekipman yatırımı bulunmuyor. Daha ziyade ekibimizi büyütmeyi ve eğitimlere yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu kapsamda 2020’de faaliyete geçirdiğimiz Günmak Robot Teknoloji Merkezi’nde; dijital dönüşüm, Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 gibi ileri teknolojiler üzerine yoğunlaşacağız” dedi.