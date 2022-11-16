“Robotlar insanların yerini almayacak, aksine iş yükünü azaltacak”

Yapay zeka iş dünyasının çalışma modellerine yön verirken, Z kuşağının yeni iş arkadaşları dijital işbirlikçiler oluyor. Oracle’ın 14 ülkedeki Z kuşağından gençle gerçekleştirdiği araştırmaya göre dijital nesil yapay zekayı teknolojik gelişimin doğal bir sonucu olarak görüyor ve bu jenerasyon tekrarlayan işlerini kendileri yapmak yerine makinelere devrediyor. Türkiye’nin ilk robot işe alım ve yerleştirme şirketi Robot İstihdam Ajansı ise, iş rollerine uygun robot portföyü ile dijital çalışanlar sunuyor.

“Robotlar iş yükünü azaltacak”

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Robot İstihdam Ajansı Kurucusu Canan Alkın, ani istifa durumunda ya da boşalan kadrolarda işlerin genellikle diğer çalışanların üzerine kaldığını, robotlara bazı işleri devretme amacının insanların daha inovatif projelere ve kendi işlerine odaklanmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Alkın, devamında şunları kaydetti: “İnsanların robot gibi çalışması mı, robotların insanların yerine çalışması mı sorusuyla çıktığımız bu yolculukta tekrarlayan işler arasında sıkışıp kaldık. Bu insan olarak eleştirel düşünme potansiyelimizi, yaratıcılığımızı ve verimliliğimizi düşürüyor. Aynı zamanda özel ve iş hayatı arasında denge kurmak zorlaşıyor. Tam da bu noktada işbirlikçi teknolojilerin, insanları üretkenliğe, inovasyona, sosyalleşmeye yani gerçek işimizi yapmaya teşvik edeceğini düşünüyoruz. Bu durum robot teknolojilerin insanların yerini alacağı anlamına gelmiyor. Aksine işbirlikçi robotların, insanların rutin işlerini devralarak iş yükünü azaltacağına işaret ediyor. Verimlilik kuruluşlar için en önemli anahtardır. Bu kapsamda yürüttüğümüz projelerle çalışanların sıkıcı ve rutin işlerini işbirlikçi teknolojilere aktararak insanlara mutlu, keyifli ve verimli bir çalışma ortamı sunacağımıza inanıyoruz.”

3 farklı robot teknolojisini bünyesinde bulunduruyor

Robot İstihdam Ajansı hakkında bilgi veren ve robotların gelecekte iş dünyasındaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alkın, şöyle konuştu: “Türkiye’nin ilk robot Headhunter’ı (Yetenek Avcısı) olarak konumlanıyoruz. Ülkemizde 3 farklı robot teknolojisini bünyesinde bulunduran başka şirket yok, bir ilki gerçekleştiriyoruz. Tüm sektör ve departmanlarda kullanılabilen sisteme gömülü yazılım robotları, dijital çalışanlar (RPA, AI, ML, NLP ), kolaboratif robotlar ve otonom-mobil robotların firmalarla buluşmasına aracılık ediyoruz. İş dünyasını geleceğe hazırlıyoruz. Çünkü gelecek insanların robotlarla yarışı değil, robotların robotlarla yarışına sahne olacak. Bu yüzden insan robot takımları oluşturup, bunu en verimli şekilde kullanan şirketler rekabet avantajı sağlayarak küresel e-ticaretten en yüksek payı alacak. Birçok çalışan, gelecek dönemde kendilerini dijital bir iş arkadaşıyla yan yana çalışırken bulacak. İnsan-robot işbirliği sadece işin geleceği değil, aynı zamanda günümüzün yüksek performanslı işletmelerinin yeni normu olacak. Robotlar ülkeler arasındaki saat farklılıklarına da çözüm olacak. 39 dilde konuşabilen ve işini sıfır hata ile yapan dijital çalışanlar, şirketler için yurt dışındaki taleplerini hızlı şekilde cevaplayabilmek adına bir alternatif olacak.”

Rekabette yeni nesil başarı kriteri, robot kullanımı

Robot kullanımının rekabette yeni nesil başarı kriteri olduğunu ve tıpkı insan kaynağı gibi belirgin bir fark yarattığı için yükselen değer haline geldiğini belirten Alkın, “Artık daha iyi bir gelecek için insanların ve robotların birlikte çalışması gereken yeni dünya düzenindeyiz. Global çapta insan kaynakları yönetimi yapan büyük kurumlar, yetenek krizine rağmen halen direnç gösteriyor. Fakat yeni teknolojilerden kaçmak yerine insanları robot teknolojileri ile desteklemek daha faydalı. Bu noktada şirket liderlerinin kendilerini gelişmelere açmaları ve organizasyonun sesini dinlemeleri gerekiyor. Özellikle de ülkemiz için bu konu kritik bir önem taşıyor. 2025 yılında bu teknolojilerin bazıları görünür, çoğu zaman neredeyse görünmez olacak şekilde tamamen entegre edilecektir. Üretimde robot kullanım oranı yüzde 45’e çıkacak, dolayısıyla robot ve otomasyonla ilgili iş kolları çok önemli hale gelecek. Bu da bize gelişme hızına yetişmemiz için bu konuya daha da önem vermemiz gerektiğini gösteriyor.” diye konuştu.

Robotik sektörünün büyümesi devam edecek

Robotik sektörünün tüm tedarikçilerin karşılaştığı bir dizi temel zorluğa rağmen son iki yılda gerçek bir büyüme kaydettiğini söyleyen Alkın, “Sektörün büyümesi katlanarak artacak. Bu noktada küreseldeki yetenek açığını karşılamak için hareket eden Robot İstihdam Ajansı olarak şirketlere ekonomik, yüksek performanslı işbirlikçi teknolojiler ile aracılık ediyoruz. Böylece şirketler hem zamandan hem paradan tasarruf ediyor. Biz yeni nesil bir danışmanlık şirketi olarak tüm robot teknolojilerinin tek yerden istihdam edilmesini sağlıyor, ülkemiz başta olmak üzere dijital ekonomide rekabet edebilmeleri için şirketleri geleceğe hazırlıyoruz. Tüm sektör ve departmanlarda kullanılabilen yazılım robotları ile iş dünyasına veri IK kültürünü benimsetmeyi amaçlıyoruz.” dedi.



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