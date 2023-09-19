Roca Grubu 5 yılda karbondioksit emisyonlarını yüzde 39 oranında azalttı

Birleşmiş Milletler tarafından 2015-2030 için tanımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu projeler geliştiren Roca Grup, 2022 sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Sürdürülebilirlik yolculuğunda Fas ve Türkiye’yi pilot bölge olarak konumlandıran Roca Grubu, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için çalışmalara devam ediyor. Bu vizyon çerçevesinde Roca Grubu’nun Çevresel, Sosyal, Yönetişim temelli yatırımlarını ele alan rapor, insanlar, gezegen ve toplumsal refah üzerindeki etkilerine odaklanıyor.

“2022 yılında 21 bin 800 enerji paneline ulaştık”

Daha yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilirlik çalışmalarına devam edeceklerini belirten Roca Grup CEO'su Albert Magrans, "Sürdürülebilirlik, Roca Grubu’nun kurumsal stratejisinde merkezi bir rol oynuyor ve sürdürülebilirliği tüm iş yapış biçimimize yön veren bir anlayış olarak görüyoruz. Bu kapsamda birçok proje gerçekleştiriyoruz. 2018 yılından bu yana süren karbon arındırma projemiz ile CO2 emisyonlarında yüzde 39’luk bir azalmaya imza attık. Enerji kullanım yoğunluğunu ise yüzde 47 azalttık. Ayrıca 2022 yılında İspanya, Portekiz ve Çin dahil olmak üzere birçok ülkede birden fazla güneş enerjisi panelleri kurarak toplamda 21 bin 800 panele ulaştık. Bunlarla birlikte, son beş yılda su tüketiminde yüzde 47'lik bir azalma ve su kullanım yoğunluğunda ise yüzde 55'lik bir azalma elde ettik. 2021 yılında İspanya, Türkiye, Fas ve Portekiz fabrikalarında başlatılan su verimliliği planı da ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Ayrıca Roca Grup olarak, aynı dönemde atıkların yüzde 74'lük geri dönüşüm seviyesine ulaşmasını ve atık üretim yoğunluğunda yüzde 54,6'lık bir azalma yaşanmasını başardık. Bu bağlamda yeni projelerimiz ve yatırımlarımız ile 2045 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmak en büyük hedefimiz” diye konuştu.

Roca Grubu olarak sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında eğitimden, inovasyona kadar birçok konuda proje geliştirdiklerini de söyleyen Magrans, “Sürdürülebilirlik kapsamında eğitim de en önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Roca Grup olarak 2022 yılında 132.000 saatin üzerinde eğitim gerçekleştirdik. Bu eğitimlerin ortalama memnuniyet düzeyi ise 8,8 oldu. Bunun yanı sıra endüstriyel süreçleri ve tesislerimizi iyileştirmek, dijitalleşmeyi hızlandırmak ve çevre üzerindeki etkisini azaltmak için 135 milyon yatırım yaptık. Aynı zamanda, son teknoloji ortaklıklar ve CVC Roca Group Ventures ve açık inovasyon platformu aracılığıyla kurumsal inovasyon kültürüne yatırım yapmaya devam ettik. Toplumsal refah için bu alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

“2045 hedefimize hızla ulaşmak için çalışacağız”

Sürdürülebilirlik konusuna özellikle üretim noktasında büyük bir özen gösterdiklerini belirten Roca Türkiye Genel Müdürü Salvador Lopez Oliva ise şöyle konuştu: “Roca Türkiye olarak hem ürünlerimizde hem de üretim tesislerimizde sürdürülebilirlik odaklı çalışıyoruz. Bu vizyon çerçevesinde 2022 yılında fabrikalarımızda iç ve dış aydınlatmalarımızı enerji verimliliği iyi olan LED’ler ile değiştirdik. Ortak kullanım alanlarında ise sensörlü aydınlatmaya geçtik. Kaplama tesislerimizde belli hatlarımızda ısıtmada kullanılan sıcak su ihtiyacını ortadan kaldırdık. Dolayısıyla sıcak su elde etmek için gerekli olan doğalgaz ve elektrik tüketimi de düşmüş oldu. Diğer önemli bir gelişme ise kompresörlerimizde üretilen atıl ısıyı, kışın idari bina ısıtmasında yazın ise duşlarda sıcak su elde etmek için kullanmaya başlamamız oldu. Yine kompresörlerin verimini artırmak için, üretimde kullanılan makinelerde hava kaçaklarını önleyen iyileştirmeler yapıldı. Roca Türkiye olarak 2045 yılı hedefimize hızla ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Roca Grubu’nun web sitesi sürdürülebilir web siteleri arasında

Roca Grubu, şeffaf iletişim taahhüdünün bir parçası olarak, grubun Sürdürülebilirlik Raporunu www.rocagroup.com web sitesinde yayına aldı. Bu siteyi, cihazların etkileşimi sırasında enerji tüketiminden kaynaklanan karbon ayak izini en aza indirmek için çevresel etkisi ve dijital sürdürülebilirlik kriterlerini dikkate alarak geliştiren Roca Grup, ayrıca web sitesini sertifikalı yenilenebilir enerji ile çalışan sunucularla tasarladı. Green Web Foundation'ın ölçüm kriterlerine göre çeşitli bağımsız portallara göre internetteki en sürdürülebilir web siteleri arasında ilk %5'lik dilim arasında yer alıyor.