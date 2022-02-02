Roca Grup’tan 25 milyon euroluk kurumsal girişimcilik fonu

Banyo ürünleri üretimi, tasarımı ve dağıtımında küresel çapta hizmet veren Roca Grup, oluşturduğu fon ile start-up (yeni girişim) dünyasına ilk adımını attı.

Şirket, teknoloji tabanlı yeni girişimlere yatırım yapmak üzere 25 milyon euroluk Roca Group Ventures'ı kurduğunu duyurdu.

Fon, şirket için öncelikli alanlarda faaliyet gösteren girişimci projelere yatırım yapacak. Roca Grup, fon aracılığıyla potansiyeli yüksek girişimleri finanse etmek için proje başına 0,5 ila 2 milyon euro kaynak ayıracak. Beş yıl içinde yatırım portföyünün 10 ila 15 şirketten oluşacağı öngörülüyor.

Dört alandaki girişimciler mercek altında

Konuya ilişkin Roca Grup’tan yapılan açıklamaya göre, banyo ürünleri alanında tasarımdan üretime kadar tüm süreçlerde sürdürülebilirlik ve teknolojiye odaklanan grup, fon aracılığıyla çevre dostu uygulama üreten girişimlere öncelik vererek yeşil stratejisini hayata geçirecek. Şirketin yeni girişim arayışında dört ana iş alanı öne çıkacak. Bu dört alan, sağlıklı yaşam ve akıllı banyolar, yeni prosesler ve malzemeler, enerji verimliliği ve su tüketiminin rasyonelleştirilmesi ve son olarak endüstriyel süreçlerde operasyonel mükemmellik.

Sağlıklı yaşam ve akıllı banyolarla ilgili olarak şirket, yapay zeka (AI) ve bağlantı yoluyla cihazların kullanılabilirliğini artıran, çevre dostu ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunan teknolojik kaynaklar arayacak. Yeni işler ve yeni malzemeler açısından, geniş bir büyüme marjına sahip teknolojiye dayalı çözümlere ve ayrıca hem inşaat sektöründe kullanılabilecek hem de yeni ürünlerin üretimi için yeni malzemelere odaklanacak.

Enerji verimliliği ve su tüketiminin rasyonelleştirilmesi alanında, özellikle su kullanımının azaltılması ve sürdürülebilir evlerin oluşturulmasına yönelik çözüm üreten projelere katkı sağlanacak. Son olarak operasyonel mükemmelliği artırmak amacıyla da yapay zeka, 3D baskı, nesnelerin interneti (IoT), blokchain gibi teknolojiler fonun ilgi alanı içinde olacak.

Dünyanın her yerinden girişimcilere açık

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roca Grup CEO'su Albert Magrans, yeni yatırımları Roca Group Ventures ile "kaynak, ölçek, bilgi, deneyim ve pazarlama" gibi avantajları, genç girişimlerin taşıdığı "yenilik, teknoloji, motivasyon, hızlılık ve çeviklik" nitelikleriyle birleştiren hibrit bir model yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Magrans, Roca Group Ventures’in dünyanın her yerindeki girişimlere yatırım yapacak küresel bir fon olacağını bildirdi.